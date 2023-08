MotoGP, Francesco Bagnaia: “Secondo posto: va benissimo, ma ho provato a vincere. Non avevo visto Bezzecchi”

Francesco Bagnaia ha conquistato un prezioso secondo posto nel GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il Campione del Mondo ha inscenato un bel duello iniziale con Marco Bezzecchi, prima che quest’ultimo cadesse quando mancavano quindici giri al termine. Il centauro della Ducati è poi stato ripreso dallo scatenato Aleix Espargarò, il quale si è esaltato sotto la pioggia che ha caratterizzato le ultime otto tornate e a metà dell’ultimo giro ha operato il sorpasso risolutore.

Il ribattezzato Pecco può ampiamente ritenersi soddisfatto per il risultato odierno, visto che ha allungato in testa alla classifica del campionato: al momento vanta 41 punti di vantaggio su Jorge Martin (oggi soltanto sesto dopo una partenza disastrosa) e 47 su Bezzecchi. Il piemontese ha riscattato egregiamente l’opaca prova offerta ieri nella Sprint Race, chiusa addirittura al quattordicesimo posto e ampiamente fuori dalla zona punti.

Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione al termine del Gran Premio: “La gara è stata complicata, ho cercato di prendere la testa in modo da controllare la gara e ho cercato di spingere, ma abbiamo montato la soft all’anteriore ed eravamo al limite. Era semplice perdere la moto con quella gomma, poi quando è piovuto non sapevo dove fosse il limite. Il secondo posto va benissimo, mi soddisfa anche perché il weekend non è stato semplice“.

Il Campione del Mondo ha poi proseguito ai microfoni di Sky: “Non sono riuscito a uscire troppo vicino prima della curva 14, ma sono comunque soddisfatto. Meglio di così non potevo fare. Ho accettato il secondo posto quando ho finito la gara, ho provato a vincere, ho fatto il massimo ma perdevo troppo in accelerazione. Aprilia in queste piste riesce a essere veloce in percorrenza, noi dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere contenti, abbiamo fatto il massimo e ora vediamo in Austria. Non sapevo che Bezzecchi era fuori, non l’ho visto scivolare. Oggi la situazione era critica alla curva 15 e alla 6. Io ero davanti e avevo aria, invece lui no e ha avuto un front-lock”.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo