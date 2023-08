MotoGP, Aleix Espargarò beffa Bagnaia all’ultimo giro, ma è un 2° posto di platino con la pioggia. Fuori Bezzecchi

Dopo un digiuno di 16 mesi, l’Aprilia torna sul gradino più alto del podio grazie alla splendida vittoria in rimonta di Aleix Espargarò nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono round stagionale del Mondiale MotoGP. Seconda affermazione della carriera nel Motomondiale per il pilota catalano della casa di Noale, dopo il trionfo in Argentina nel 2022.

Aleix ha effettuato una rimonta straordinaria a Silverstone dalla 12ma posizione in griglia, trovando un gran ritmo sin dai primi giri e poi completando il sorpasso decisivo su Francesco Bagnaia nel corso dell’ultima tornata in uscita dalla curva Copse. Pecco si è dovuto accontentare della piazza d’onore dopo aver guidato di fatto quasi tutto il GP, scegliendo di non rischiare eccessivamente nel momento in cui ha cominciato a piovigginare negli ultimi 7-8 giri.

Il campione del mondo in carica, beffato nel finale da Espargarò, può comunque sorridere per il risultato odierno che gli consente di aumentare notevolmente il suo vantaggio sui primi inseguitori nella generale. Marco Bezzecchi è infatti caduto nelle battute iniziali alla Stowe quando era secondo in scia a Bagnaia, mentre Jorge Martin ha limitato i danni con un buon recupero fino alla sesta piazza dopo essersi ritrovato ultimo in partenza per un contatto con Brad Binder.

Proprio il sudafricano della KTM ha completato il podio di giornata in terza posizione con una prestazione di grande spessore, sia sull’asciutto che in condizioni ibride, resistendo al forcing finale di Miguel Oliveira con l’Aprilia del Team RNF. Quinto posto per un positivo Maverick Viñales, in lizza per il podio fino all’arrivo della pioggia. A punti gli italiani Luca Marini, 7°, Fabio Di Giannantonio, 13° e Franco Morbidelli, 14°. Cadute tra gli altri per Fabio Quartararo, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Ritirato Alex Marquez per un problema al cambio.

Grazie al secondo posto di oggi, Bagnaia allunga in campionato a +41 su Martin, a +47 su Bezzecchi, a +83 su Binder, a +92 su Zarco ed a +107 su Aleix Espargarò e Marini.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

1 Aleix ESPARGARO 41 40:40.367 40:40.367 2:01.645 Aprilia Racing Aprilia 2 Francesco BAGNAIA 1 0.215 0.215 2:02.173 Ducati Lenovo Team Ducati 3 Brad BINDER 33 0.465 0.680 2:01.933 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Miguel OLIVEIRA 88 0.070 0.750 2:01.885 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 5 Maverick VIÑALES 12 1.351 2.101 2:02.411 Aprilia Racing Aprilia 6 Jorge MARTIN 89 5.802 7.903 2:03.389 Prima Pramac Racing Ducati 7 Luca MARINI 10 1.196 9.099 2:02.039 Mooney VR46 Racing Team Ducati 8 Jack MILLER 43 0.199 9.298 2:02.032 Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 Johann ZARCO 5 0.660 9.958 2:02.764 Prima Pramac Racing Ducati 10 Raul FERNANDEZ 25 9.989 19.947 2:05.214 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 11 Augusto FERNANDEZ 37 0.349 20.296 2:02.479 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 12 Pol ESPARGARO 44 45.824 1:06.120 2:06.029 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 13 Fabio DI GIANNANTONIO 49 21.485 1:27.605 2:12.361 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 14 Franco MORBIDELLI 21 1.308 1:28.913 2:12.077 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 15 Fabio QUARTARARO 20 0.162 1:29.075 2:11.903 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 16 Takaaki NAKAGAMI 30 9.498 1:38.573 2:13.584 LCR Honda Honda 17 Iker LECUONA 27 9.551 1:40.455 2:14.817 Repsol Honda Team Honda NC Enea BASTIANINI 23 1:40.555 2:08.174 Ducati Lenovo Team Ducati NC Marc MARQUEZ 93 1:40.655 2:03.106 Repsol Honda Team Honda NC Marco BEZZECCHI 72 1:40.755 2:00.630 Mooney VR46 Racing Team Ducati NC Alex MARQUEZ 73 1:58.815 2:17.794 Gresini Racing MotoGP™ Ducati NC Joan MIR 36 1:58.915 2:03.570 Repsol Honda Team Honda

