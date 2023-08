LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: prove libere, qualifiche e Sprint Race a Silverstone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo storico circuito inglese ospiterà quest’oggi l’ultima sessione di prove libere, le qualifiche e nel pomeriggio la Sprint con in palio i primi punti iridati del weekend.

Dopo un venerdì tutto sommato lineare e disputato in condizioni di pista asciutta, si profila una giornata decisamente più tribolata sul tracciato del Northamptonshire. Le previsioni meteo infatti non sono incoraggianti ed è molto alto il rischio pioggia per tutto il giorno, di conseguenza i valori in campo potrebbero subire degli scossoni improvvisi.

In ogni caso si parte da alcune certezze, con tutti i big della classifica generale che hanno già staccato il pass per il Q2. Dovranno invece passare dall’imbuto del Q1 i ducatisti italiani Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, oltre alla Honda di Marc Marquez e alle Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Si comincia alle ore 11.10 italiane con le ultime prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle 11.50 con il Q1. Nel pomeriggio, alle 16.00, è prevista invece la gara sprint della MotoGP. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutta l’attività in pista odierna della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

