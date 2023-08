Ordine d’arrivo MotoGP, risultati e classifica Sprint Race GP Gran Bretagna 2023: Bezzecchi 2° sul bagnato, Bagnaia lacunoso

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto su una pista umida, partendo con le gomme da bagnato.

Alex Marquez ha vinto la gara in maniera perentoria. Lo spagnolo della Ducati Team Gresini ha recuperato dalla terza piazzola ed è riuscito a trionfare davanti a Marco Bezzecchi. Il centauro italiano della Ducati Mooney VR46 ha conquistato punti preziosissimi in ottica campionato, visto che un deludente Francesco Bagnaia non è riuscito a entrare in zona punti e ha concluso soltanto in 14ma piazza in sella alla Ducati ufficiale. Il Campione del Mondo mantiene 27 lunghezze di vantaggio sul rivale.

Maverick Vinales ha completato il podio con la sua Aprilia, precedendo la Ducati Pramac di Johann Zarco e il compagno di squadra Aleix Espargarò. A seguire Jorge Martin davanti alle KTM di Jack Miller, Augusto Fernandez e Brad Binder. Enea Bastianini 13mo con la seconda Ducati ufficiale, anonimi Marc Marquez e Fabio Quartararo, rispettivamente 18mo e 21mo. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Ducati)

3. Maverick Vinales (Aprilia)

4. Johann Zarco (Ducati)

5. Aleix Espargarò (Aprilia)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Jack Miller (KTM)

8. Augusto Fernandez (KTM)

9. Brad Binder (KTM)

10. Miguel Oliveira (Aprilia)

11. Luca Marini (Ducati)

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

13. Enea Bastianini (Ducati)

14. Francesco Bagnaia (Ducati)

15. Franco Morbidelli (Yamaha)

16. Pol Espargarò (KTM)

17. Joan Mir (Honda)

18. Marc Marquez (Honda)

19. Raul Fernandez (Aprilia)

20. Takaaki Nakagami (Honda)

21. Fabio Quartararo (Yamaha)

22. Iker Lecuona (Honda)

Foto: Photo LiveMedia//CordonPress