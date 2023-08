Moto2, Acosta stupisce ancora con la pole position sul bagnato a Silverstone. 4° Arbolino

Pedro Acosta piazza la zampata del campione quando meno te lo aspetti e lancia un segnale inequivocabile ai suoi avversari diretti per il titolo, dimostrandosi il più veloce anche sul bagnato nelle qualifiche di Silverstone e conquistando una significativa pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono round stagionale del Mondiale Moto2.

Il giovane fenomeno spagnolo del team Red Bull KTM Ajo è stato protagonista di un turno praticamente perfetto, migliorando giro dopo giro e sfruttando nel migliore dei modi l’evoluzione del tracciato (sempre meno bagnato col passare dei minuti). Terza partenza al palo della carriera in Moto2 per Acosta, che ha fermato il cronometro in 2’16″953 rifilando ben sette decimi al connazionale Fermin Aldeguer e 711 millesimi al sorprendente olandese Zonta Van den Goorbergh.

Quarta posizione non così negativa ma tutto sommato al di sotto delle aspettative per il leader della generale Tony Arbolino, incapace di approfittare del vantaggio di poter disputare il Q1 a causa di numerose sbavature che non gli hanno consentito di mettere assieme un giro ottimale nelle battute conclusive del Q2. Seconda fila completata dagli iberici Alonso Lopez e Aron Canet in quinta e sesta piazza.

Da segnalare in chiave iridata l’11° posto del padrone di casa britannico Jake Dixon, autore di una brutta caduta (senza gravi conseguenze) in uscita dall’ultima curva a pochi minuti dalla fine. 13° l’azzurro Celestino Vietti, mai realmente in lizza per le primissime fila con l’acqua. Sessione disastrosa infine in Q1 per Dennis Foggia, ultimo ed in fondo allo schieramento domani in 29ma posizione.

RISULTATI QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTO2 2023

1 Pedro ACOSTA 37 2:16.953 7 / 7 2:16.953 0.000 0.000 Red Bull KTM Ajo Kalex 2 Fermín ALDEGUER 54 2:17.653 6 / 7 2:17.218 0.700 0.700 CAG SpeedUp Boscoscuro 3 Zonta VD GOORBERGH 84 2:17.664 7 / 7 2:17.664 0.011 0.711 Fieten Olie Racing GP Kalex 4 Tony ARBOLINO 14 2:17.880 5 / 6 2:33.744 0.216 0.927 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 5 Alonso LOPEZ 21 2:17.989 7 / 7 2:17.989 0.109 1.036 CAG SpeedUp Boscoscuro 6 Aron CANET 40 2:18.307 5 / 6 2:26.432 0.318 1.354 Pons Wegow Los40 Kalex 7 Sergio GARCIA 11 2:18.588 6 / 6 2:18.588 0.281 1.635 Pons Wegow Los40 Kalex 8 Barry BALTUS 7 2:18.626 3 / 3 2:18.626 0.038 1.673 Fieten Olie Racing GP Kalex 9 Sam LOWES 22 2:18.686 5 / 6 2:24.318 0.060 1.733 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 10 Joe ROBERTS 16 2:18.811 6 / 6 2:18.811 0.125 1.858 Italtrans Racing Team Kalex 11 Jake DIXON 96 2:18.975 3 / 3 2:18.975 0.164 2.022 GASGAS Aspar Team Kalex 12 Filip SALAC 12 2:19.041 7 / 7 2:19.041 0.066 2.088 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 13 Celestino VIETTI 13 2:19.147 7 / 7 2:19.147 0.106 2.194 Fantic Racing Kalex 14 Darryn BINDER 15 2:19.222 6 / 6 2:19.222 0.075 2.269 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 15 Somkiat CHANTRA 35 2:19.316 6 / 6 2:19.316 0.094 2.363 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

Credit: MotoGP.com Press