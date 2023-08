MotoGP, Marco Bezzecchi: “Buon secondo posto nonostante le difficoltà. Domani? Spero nell’asciutto”

Marco Bezzecchi è soddisfatto dopo aver conquistato la seconda posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Silverstone abbiamo vissuto una gara su distanza ridotta con pochissime emozioni. Nonostante l’asfalto viscido, infatti, non abbiamo assistito a particolari colpi di scena, con Alex Marquez che ha centrato un successo decisamente meritato dopo aver condotto sin dai primi metri.

Il portacolori del team Ducati Gresini ha vinto la gara con 366 millesimi proprio su Marco Bezzecchi che ha provato la rimonta finale. Terza posizione per Maverick Vinales a 3.3, quarta per Johann Zarco a 5.6, quinta per Aleix Espargarò a 6.0, quindi sesto Jorge Martin a 7.2. Settimo al traguardo Jack Miller a 9.4 davanti ad Augusto Fernandez a 9.8, mentre non va oltre l’11a posizione Luca Marini a 17.3, davanti a Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e un disastroso Francesco Bagnaia addirittura 25.5. A questo punto in classifica generale il romagnolo si riporta a 27 lunghezze da “Pecco”, superando Jorge Martin al secondo posto. Lo spagnolo ora si trova a 31 punti dal campione del mondo.

Al termine della Sprint Race il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sulla linea del traguardo: “Credo che sia stata una gara molto divertente. Io ho pensato parecchio a gestire gli pneumatici, ma quando ho provato a spingere di più per raggiungere Alex Marquez ho sentito che le gomme erano un po’ giù di forma. Ad ogni modo sono rimasto concentrato fino alla fine e sono stato in grado di tenere dietro Maverick Vinales che era arrembante. La gara di domani? Speriamo che sia finalmente asciutto”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della gara “lunga” di domani che prenderà il via alle ore 14.00 italiane (le ore 13.00 locali), andando a modificare il canonico programma della domenica del Motomondiale.

Credit: MotoGP.com Press