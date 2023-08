LIVE MotoGP, GP Austria 2023 in DIRETTA: prove libere, Bagnaia in cerca di risposte nel day-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Spielberg, le squadre e i piloti lavoreranno per trovare il set-up ideale in vista del sabato e della domenica del week end. Una pista particolare quella in Stiria, con tante frenate e accelerazioni che richiederanno un assetto ad hoc.

La Ducati spera di confermare quanto fatto in passato su questo tracciato, tenuto conto delle sei vittorie in sette gare disputate. Francesco Bagnaia, leader della classifica generale e campione del mondo in carica, vinse l’anno scorso e vorrà confermarsi tale. Tuttavia la concorrenza non mancherà.

Pecco dovrà guardarsi in primis dai suoi compagni di marca Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che cercheranno di recuperare punti in classifica generale. In secondo luogo Aprilia e KTM sembrano avere le maggiori credenziali per contrastare l’incedere della scuderia di Borgo Panigale. Lo stesso non si può dire di Honda e di Yamaha, in difficoltà nel corso di questa stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.45 con la FP1, mentre la FP2 ci sarà dalle 15.00. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo