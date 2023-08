MotoGP su TV8, GP Austria 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il Motomondiale cambia totalmente contesto. Dalle pianure inglesi del Northamptonshire si passa alle colline della Stiria, incastonate in un radioso scenario alpino. Difatti l’imminente weekend sarà teatro del Gran Premio d’Austria, decimo dei venti round che compongono la stagione 2023. Il tracciato di Spielberg è ben conosciuto per essere ascrivibile al fenotipo ‘Stop&Go’.

La pista, nella sua configurazione motociclistica, misura 4.318 metri e comprende undici curve. Dallo scorso anno, le moto usano un lay-out leggermente diverso rispetto a quello utilizzato dalle auto. Il rettilineo più lungo del Red Bull Ring è infatti stato spezzato da una chicane, realizzata per rendere molto meno violenta la staccata della Remus, ormai divenuta pericolosissima.

In MotoGP è evidente come la lotta per il titolo sia una questione che coinvolge tre centauri Ducati, ovvero Francesco Bagnaia (214 punti), Jorge Martin (173) e Marco Bezzecchi (167). In Moto2 la contesa iridata è, invece, riservata a Pedro Acosta e Tony Arbolino, attualmente separati da sole 2 lunghezze in favore dello spagnolo. Infine, in Moto3, l’iberico Daniel Holgado è sinora stato il più incisivo in assoluto, ma nelle ultime gare il giapponese Ayumu Sasaki sta tenendo un rendimento impressionante. Cosa succederà a Spielberg? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio d’Austria in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023

VENERDÌ 18 AGOSTO

Ore 08.25-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.45, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 19 AGOSTO

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio di Austria. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Inoltre, sabato e domenica il canale sportivo generalista Sky Sport Summer (201) proporrà sprint e GP.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa austriaca potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio d’Austria, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 19 AGOSTO

Ore 10.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 13.00, MotoE, Gara I – Sintesi

Ore 13.15, MotoE, Gara II – Sintesi

Ore 14.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 15.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 17.15 MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

