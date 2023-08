MotoGP, GP Austria 2023: numeri, statistiche, curiosità. Ducati e Spielberg, una storia d’amore nata nel 2016

Il Motomondiale giunge al suo giro di boa. Domenica 20 agosto è difatti programmato l’undicesimo dei venti atti della stagione 2023. Sarà l’autodromo di Spielberg a segnare l’ideale passaggio dalla bolina alla poppa, che avverrà in concomitanza del Gran Premio d’Austria, appuntamento dalla storia fratturata in due periodi ben distinti.

L’evento nasce nel 1971 e ha come palcoscenico l’affascinante Salzburgring, una pista incastonata in un idilliaco scenario alpino. Il contesto è però tanto bello quanto pericoloso. Essendo edificato in una valle nei pressi di Salisburgo, l’autodromo ha giocoforza un disegno oblungo che rende pressoché impossibile disegnare vie di fuga adeguate.

A dispetto di questo evidente handicap, il Salzburgring è una presenza fissa in calendario per oltre due decenni, sino al 1994, quando viene ritenuto definitivamente inadeguato. L’Austria ha però pronta l’alternativa, il recentemente ristrutturato tracciato di Spielberg, che tuttavia fa parte del Mondiale solo nel biennio 1996-1997. La risposta del pubblico è infatti scarsa e l’evento viene stralciato dal programma in maniera apparentemente definitiva.

Il coinvolgimento diretto di Ktm in MotoGP e la sponsorizzazione della Red Bull consentono al Gran Premio d’Austria di rinascere. L’appuntamento torna in calendario nel 2016, sempre a Spielberg, ospitando peraltro dei double header nell’epoca del Covid. L’escamotage del GP di Stiria viene utilizzato per organizzare una doppia gara sia nel 2020 che nel 2021.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

Nel 2023 assisteremo alla 32ma edizione del GP d’Austria e alla 13ma gara con valenza iridata nell’autodromo di Spielberg.

Se si parla del Gran Premio, è incredibile constatare come ben sei piloti siano stati in grado di primeggiare 3 volte, senza che nessuno sia riuscito a issarsi a quota 4! I membri del sestetto sono Giacomo Agostini (1971, 1972, 1974), Kenny Roberts Sr. (1978, 1979, 1983), Eddie Lawson (1984, 1986, 1988), Kevin Schwantz (1989, 1990, 1993), Mick Doohan (1991, 1994, 1997) e Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020).

Se, viceversa, guardiamo a Spielberg, va rimarcato come vi siano quattro centauri capaci di vincere una gara. Miguel Oliveira (GP Stiria 2020), Jorge Martìn (GP Stiria 2021), Brad Binder (GP Austria 2021) e Francesco Bagnaia (2022).

GP AUSTRIA – VITTORIE TOP CLASS

3 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1971, 1972, 1974)

3 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1979, 1983)

3 – LAWSON Eddie [USA] (1984, 1986, 1988)

3 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1989, 1990, 1993)

3 – DOOHAN Mick [AUS] (1991, 1994, 1997)

3 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2017, 2019, 2020)

Le vittorie consecutive sono merce rara. Nessuno ne ha raccolte più di 2 e i back-to-back sono, ovviamente, pochi. Li hanno realizzati Giacomo Agostini (1971, 1972), Kenny Roberts Sr. (1978, 1979) e Andrea Dovizioso (2019, 2020).

Quanti sono, invece, i centauri in grado di vincere su due moto diverse? Ce l’hanno fatta solo in due, ovvero l’onnipresente Agostini (MV Agusta, Yamaha) ed Eddie Lawson (Yamaha, Honda).

MOTOGP – VINCITORI SPIELBERG

2016 – IANNONE Andrea (ITA) [Ducati]

2017 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2018 – LORENZO Jorge (ESP) [Ducati]

2019 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2020 {AUT} – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2020 {STY} – OLIVEIRA Miguel (POR) [Ktm]

2021 {STY} – MARTIN Jorge (ESP) [Ducati]

2021 {AUT} – BINDER Brad (RSA) [Ktm]

2022 – BAGNAIA Francesco (ITA) [Ducati]

MOTOGP – POLEMAN SPIELBERG

2016 – IANNONE Andrea (ITA) [Ducati]

2017 – MARQUEZ Marc (ESP) [Honda]

2018 – MARQUEZ Marc (ESP) [Honda]

2019 – MARQUEZ Marc (ESP) [Honda]

2020 {AUT} – VIÑALES Maverick (ESP) [Yamaha] {Austria}

2020 {STY} – ESPARGARO’ Pol (ESP) [Honda] {Stiria}

2021 {STY} – MARTIN Jorge (ESP) [Ducati]

2021 {AUT} – MARTIN Jorge (ESP) [Ducati]

2022 – BASTIANINI Enea (ITA) [Ducati]

Come si può notare, se ci riferiamo all’era della MotoGP, Spielberg è un’autentica roccaforte della Ducati. Qui la Casa di Borgo Panigale ha vinto anche in periodi di magra, raccogliendo la bellezza di 7 successi su un massimo teorico di 9 possibili! Solo la Ktm padrona di casa è stata in grado di batterla, peraltro in GP pazzi, caratterizzati da bandiere rosse o violenti acquazzoni.

MOTO2

Situazione paradossale in Moto2, in quanto l’unico centauro capace di primeggiare più di una volta, non ha mai vinto il Gran Premio d’Austria! Già, perché Marzo Bezzecchi ha conquistato entrambe le edizioni del GP di Stiria, senza però imporsi nella gara “Nazionale”!

MOTO2 – ALBO D’ORO SPIELBERG

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – BINDER Brad (RSA)

2020 – MARTIN Jorge (ESP)

2020 – BEZZECCHI Marco (ITA) {GP Stiria}

2021 – BEZZECCHI Marco (ITA) {GP Stiria}

2021 – FERNANDEZ Raul (ESP)

2022 – OGURA Ai (JPN)

MOTO3

In Moto3, invece, l’unico riuscito a bissare una propria affermazione è Joan Mir, impostosi nelle due edizioni inaugurali.

MOTO3 – ALBO D’ORO SPIELBERG

2016 – MIR Joan (ESP)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – BEZZECCHI Marco (ITA)

2019 – FENATI Romano (ITA)

2020 – ARENAS Albert (ESP)

2020 – VIETTI Celestino (ITA) {GP Stiria}

2021 – ACOSTA Pedro (ESP) {GP Stiria)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – SASAKI Ayumu (JPN)

Foto: La Presse