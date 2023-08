Moto2, Acosta vola in FP2 al Red Bull Ring di Spielberg. 4° Arbolino e 5° Vietti

Pedro Acosta vuole mettere le cose in chiaro e chiude il venerdì nel migliore dei modi, dimostrandosi il più competitivo del lotto nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2023, valido come decimo round stagionale del Mondiale Moto2. Il leader del campionato è stato impressionante a livello di passo, trovando poi nel finale anche un notevole giro veloce in 1’34″050.

Il giovane talento spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo ha rifilato ben tre decimi al gruppo degli inseguitori, lanciando un segnale inequivocabile verso le qualifiche e soprattutto la gara di domenica. Secondo posto in classifica a 314 millesimi dalla vetta per il giapponese Ai Ogura, che ha preceduto di un centesimo il britannico della GasGas Jake Dixon.

Quarto il migliore degli azzurri, Tony Arbolino, a 359 millesimi dal miglior tempo del suo grande rivale per il titolo iridato, mentre un redivivo Celestino Vietti si è inserito in quinta posizione a 0.380 dalla testa mettendo in evidenza un ritmo interessante. 6° il thailandese Somkiat Chantra, autore del giro più veloce in mattinata, completano la top10 della FP2 Aron Canet, Fermin Aldeguer, Alonso Lopez ed il rookie Sergio Garcia.

CLASSIFICA FP2 GP AUSTRIA MOTO2 2023

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’34.050 17 20 258.0

2 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’34.364 10 18 0.314 0.314 258.0

3 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1’34.374 17 20 0.324 0.010 256.2

4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’34.409 15 21 0.359 0.035 258.0

5 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1’34.430 16 21 0.380 0.021 258.9

6 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’34.490 15 20 0.440 0.060 258.0

7 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’34.579 17 20 0.529 0.089 255.3

8 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1’34.814 20 21 0.764 0.235 257.1

9 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1’34.964 20 22 0.914 0.150 256.2

10 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’35.368 9 21 1.318 0.404 259.9

11 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1’35.373 16 21 1.323 0.005 257.1

12 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1’35.393 17 21 1.343 0.020 255.3

13 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’35.404 8 10 1.354 0.011 257.1

14 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1’35.487 16 21 1.437 0.083 257.1

15 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1’35.497 22 22 1.447 0.010 253.5

16 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’35.537 7 7 1.487 0.040 254.4

17 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1’35.546 16 18 1.496 0.009 257.1

18 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’35.550 17 21 1.500 0.004 256.2

19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’35.554 15 19 1.504 0.004 257.1

20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’35.618 16 21 1.568 0.064 252.6

21 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’35.679 17 21 1.629 0.061 256.2

22 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’35.775 15 20 1.725 0.096 259.9

23 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’35.781 13 19 1.731 0.006 254.4

24 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1’35.827 15 20 1.777 0.046 255.3

25 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1’35.917 11 20 1.867 0.090 257.1

26 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’36.195 12 19 2.145 0.278 256.2

27 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1’36.551 14 20 2.501 0.356 252.6

28 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 1’36.584 14 17 2.534 0.033 254.4

29 73 Mattia RATO ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’36.624 14 20 2.574 0.040 253.5

Credit: MotoGP.com Press