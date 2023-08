LIVE MotoGP, GP Austria 2023 in DIRETTA: Bezzecchi chiude al comando la P2, anche Bagnaia in Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.15 La nostra DIRETTA LIVE di queste pre-qualifiche del GP d’Austria finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per tutte le analisi.

16.14 Questi i piloti che prenderanno parte sicuramente al Q2:

1 M.Bezzecchi 1:28.533

2 M.Viñales +0.044

3 F.Bagnaia +0.288

4 B.Binder +0.330

5 J.Zarco +0.388

6 J.Martin +0.479

7 A.Espargaro +0.519

8 A.Marquez +0.563

9 F.Quartararo +0.622

10 M.Oliveira +0.627

16.12 Luca Marini non è fortunato e chiude undicesimo, rimanendo fuori dal Q2 per una posizione e appena 26 milesimi. Dodicesimo Fabio Di Giannantonio.

16.11 BANDIERA A SCACCHI!

16.10 Bezzecchi rimane senza benzina, ma il suo l’ha fatto: sarà nel Q2 domani.

16.10 Aleix Espargarò è settimo e spinge fuori Marini, ultimo time attack per tutti: comincia Marquez.

16.09 Luca Marini si mette in decima posizione al limite, Di Giannantonio scivola in dodicesima posizione.

16.08 Vinales secondo a due decimi e mezzo da Bezzecchi, Marquez disturbato da Pol Espargarò mentre stava facendo un gran giro.

16.07 Di Giannantonio è ancora dentro in nona posizione, davanti a Marquez che è il pilota a rischio.

16.06 BEZZECCHI COSA HA FATTO! 1:28.533! E’ davanti a tutti!

16.05 Bastianini si migliora, ma è diciannovesimo soltanto dopo un bel primo settore.

16.04 E che bravo anche Fabio Quartararo! Quarta posizione a tre decimi da Bagnaia. Bezzecchi sesto appena davanti a Di Giannantonio!

16.04 Brad Binder è secondo a 42 millesimi da Bagnaia! Che tempo del sudafricano con la KTM. Di Giannantonio quinto!

16.03 Fabio Di Giannantonio è fuori al momento di 37 millesimi: undicesimo dietro a Quartararo.

16.02 CHE GIRO PECCO BAGNAIA! 1:28.821 per il leader del Mondiale! Si mette davanti a tutti.

16.00 Gran giro di Marc Marquez! Secondo a poco meno di tre decimi da Vinales! Davanti allo spagnolo si mette davanti Miguel Oliveira in seconda piazza.

15.58 Miglioramento per Marc Marquez che sale in tredicesima posizione: ancora non abbastanza per entrare in Q2.

15.56 Bagnaia che entra ora in pista per anticipare il time attack per non rischiare di trovare la pista completamente bagnata: il tempo si può ancora fare.

15.55 Che miglioramento per Di Giannantonio! 694 millesimi da Vinales, sesta posizione!

15.53 In top 10 ci sono Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi, ne sono fuori Marini e Bastianini.

15.51 Si fermano quasi tutti perché aumenta la pioggia a Spielberg! Ultimi 18 minuti che potrebbero diventare inutili.

15.49 Ai box Marc Marquez probabilmente per cambiare moto: non è contento del nuovo pacchetto aerodinamico.

15.47 Primo assaggio di time attack per Aleix Espargarò: secondo tempo a 281 millesimi dal compagno di squadra Vinales con gomma morbida vecchia.

15.45 Arriva la minaccia della pioggia: cielo sempre più scuro e comincia a cadere qualche goccia.

15.43 Gran rischio per Marc Marquez in rettilineo: lo spagnolo ha messo le ruote sull’erba.

15.42 Questi i tempi quando abbiamo valicato la metà di queste prove libere:

1 M.Viñales 1:29.075

2 M.Bezzecchi +0.338

3 B.Binder +0.484

4 F.Bagnaia +0.533

5 T.Nakagami +0.703

6 J.Martin +0.762

7 A.Marquez +0.819

8 F.Quartararo +0.824

9 A.Espargaro +0.861

10 L.Marini +0.907

15.40 Bagnaia che nei prossimi cinque giri proverà la nuova carena con il nuovo pacchetto aerodinamico.

15.38 Jorge Martin in questa fase sta lavorando sul passo gara così come la maggior parte dei piloti: non ci sono miglioramenti sui tempi. Time attack che riprenderà nel finale.

15.36 Brillante anche Fabio Di Giannantonio che con la Ducati Gresini è dodicesimo non lontano dalla top 10 che vale il Q2.

15.34 Escono dai box Martin e Bagnaia che si erano presi qualche minuto di pausa per cambiare gomme.

15.33 Ulteriore miglioramento per Pecco Bagnaia che ora è quarto a 533 millesimi da Vinales.

15.32 1:29.075 per Maverick Vinales che scalza Bezzecchi dalla testa di quasi quattro decimi.

15.31 Torna in pista anche Marco Bezzecchi per abbassare ulteriormente il tempo, mentre Vinales si sta migliorando.

15.29 Lontanissimo Marc Marquez che occupa la ventesima posizione e adesso è in pista per provare a migliorarsi.

15.27 Sta girando anche Luca Marini che è salito in nona posizione, Bastianini invece è scivolato fuori dalla top 10 e ora è fermo ai box.

15.25 Torna in pista Bagnaia per la seconda run e si mette in quinta posizione a 337 millesimi da Bezzecchi.

15.23 Questi i tempi fatti registrare finora:

1 M.Bezzecchi 1:29.450

2 B.Binder +0.109

3 M.Viñales +0.156

4 T.Nakagami +0.328

5 J.Martin +0.387

6 A.Marquez +0.444

7 F.Quartararo +0.449

8 J.Miller +0.586

9 J.Zarco +0.658

10 L.Marini +0.663

15.21 Battaglia serrata per la top 10: Marini si mette appena davanti a Bastianini in decima posizione.

15.20 Bezzecchi si mette davanti! 1:29.450 per il pilota della VR46 sotto gli occhi proprio di Valentino Rossi.

15.19 Enea Bastianini finora ha fatto meglio di Bagnaia: nono a 578 millesimi da Binder.

15.18 Binder davanti a tutti! 1:29.559, appena 10 millesimi di margine nei confronti di Bezzecchi.

15.17 Dopo tre giri di cui due validi, rientra ai box Bagnaia che attualmente occupa l’ottava posizione.

15.16 Vinales lo scalza nettamente con il crono di 1:29.618: lo spagnolo precede Binder, Nakagami, Martin, Bezzecchi, Alex Marquez e, appunto, Bagnaia.

15.15 Al comando si mette subito Pecco Bagnaia: 1:30.511 e buon tempo per il leader del Mondiale.

15.14 Questa sessione è stata allungata rispetto al passato a un’ora proprio per dare più tempo ai piloti per entrare in top 10 e svolgere più attività.

15.12 Tutti già in pista per far segnare i primi tempi: non si può perdere tempo in questa sessione che è decisiva al fine delle qualifiche di domani.

15.10 SEMAFORO VERDE! INIZIA LA P2 DI MOTOGP!

15.07 Curiosità ci sarà per vedere i risultati della Honda che presenterà un nuovo pacchetto aerodinamico: vedremo se svolterà la stagione difficile di Marc Marquez e Joan Mir.

15.04 Un fine settimana che sarà caldo e soleggiato: dopo tanta pioggia negli ultimi appuntamenti, ci sarà un weekend “di pace” per i centauri.

15.01 Questi i risultati della prima sessione di prove libere:

1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.838 20 20 311.6

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.237 9 24 0.399 0.399 307.6

3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.249 10 21 0.411 0.012 309.0

4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.286 11 20 0.448 0.037 313.0

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.305 14 21 0.467 0.019 314.4

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.307 18 18 0.469 0.002 309.0

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.338 5 22 0.500 0.031 309.0

8 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.367 19 21 0.529 0.029 311.6

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.376 7 18 0.538 0.009 309.0

10 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.429 5 21 0.591 0.053 311.6

11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.459 5 20 0.621 0.030 313.0

12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.460 17 19 0.622 0.001 309.0

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.642 12 22 0.804 0.182 306.3

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.746 19 24 0.908 0.104 310.3

15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.778 6 20 0.940 0.032 309.0

16 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’30.797 19 19 0.959 0.019 311.6

17 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’30.821 20 20 0.983 0.024 307.6

18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.856 7 21 1.018 0.035 309.0

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.020 10 23 1.182 0.164 309.0

20 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.232 18 19 1.394 0.212 309.0

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.283 13 17 1.445 0.051 307.6

22 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.366 8 21 1.528 0.083 307.6

23 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.885 5 22 2.047 0.519 309.0

14.58 I piloti che riusciranno a piazzarsi nelle prime dieci posizioni nelle prove libere 2 accederanno direttamente al Q2. A questi si aggiungeranno i primi due piloti del Q1 di domani mattina.

14.56 Ricordiamo che a partire dallo scorso GP a Silverstone è stata introdotta un’importante novità al format della MotoGP: adesso non esiste più la classifica combinata per stabilire i dieci piloti che accedono al Q2: saranno presi in considerazione esclusivamente i tempi delle Libere 2.

14.52 Questi gli ultimi vincitori: la Ducati è stata grande protagonista:

2016 – IANNONE Andrea (ITA) [Ducati]

2017 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2018 – LORENZO Jorge (ESP) [Ducati]

2019 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2020 {AUT} – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2020 {STIRIA} – OLIVEIRA Miguel (POR) [Ktm]

2021 {STIRIA} – MARTIN Jorge (ESP) [Ducati]

2021 {AUT} – BINDER Brad (RSA) [Ktm]

2022 – BAGNAIA Francesco (ITA) [Ducati]

14.48 Ben sei piloti hanno vinto tre volte in Austria, ma nessuno è riuscito a fare poker. Questo il “sestetto”: I membri del sestetto sono Giacomo Agostini (1971, 1972, 1974), Kenny Roberts Sr. (1978, 1979, 1983), Eddie Lawson (1984, 1986, 1988), Kevin Schwantz (1989, 1990, 1993), Mick Doohan (1991, 1994, 1997) e Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020).

14.44 Si corregge il sito ufficiale: sessione della MotoGP che inizierà alle 15.10 e si concluderà alle 16.10. Una sessione decisiva per quanto riguarda l’accesso diretto al Q2, una sorta di pre-qualifiche.

14.41 Secondo quello che riporta attualmente il sito della MotoGP, la sessione di Moto2 dovrebbe concludersi alle 15.00 e l’inizio della classe regina dovrebbe essere posticipato alle 15.05, per concludere comunque alle 16.00: potrebbe esserci quindi qualche minuto in meno per i centauri per girare.

14.39 La pista di Spielberg, come un anno fa, presenterà la chicane che spezzerà il lungo rettilineo tra curva 1 e curva 3: una novità confermata dopo l’introduzione della stagione scorsa.

14.35 Questa la classifica piloti prima di questo GP d’Austria in Stiria:

1 BAGNAIA 214 37 4 12 34 7 37 29 34 20

Francesco [ITA] 12 0 25 4 – 12 25 9 – 7 25 12 20 9 25 9 20 0

2 41 41 MARTIN 173 9 13 7 19 32 27 37 15 14

Jorge [SPA] 9 11 – 2 – 7 13 6 20 12 20 7 25 12 11 4 10 4

3 47 6 BEZZECCHI 167 16 34 14 1 28 17 16 32 9

Marco [ITA] – 25 16 9 10 4 – 1 25 3 8 9 13 3 20 12 9

4 83 36 BINDER 131 10 12 8 32 19 11 4 18 17

Brad [RSA] 0 0 10 12 3 5 20 12 10 9 11 0 – 4 13 5 16 1

5 92 9 ZARCO 122 15 20 9 2 20 22 21 0 13

Johann [FRA] 2 20 13 0 9 0 – 2 16 4 16 6 16 5 – 0 7 6

6 107 15 ESPARGARO 107 11 1 6 11 13 12 1 22 30

Aleix [SPA] 4 1 7 – – 6 11 – 11 2 10 2 0 1 16 6 25 5

7 107 0 MARINI 107 – 15 23 10 6 18 17 9 9

Luca [ITA] – 8 – 7 20 3 10 0 – 6 13 5 11 6 9 0 9 0

8 124 17 MILLER 90 15 10 1 23 – 13 17 0 11

Jack [AUS] 6 10 9 0 – 1 16 7 – – 9 4 10 7 – 0 8 3

9 139 15 MARQUEZ 75 12 21 – 8 0 – 11 11 12

Alex [SPA] 1 16 11 5 – – 8 – – 0 – – 9 2 10 1 12

10 140 1 VIÑALES 74 25 7 13 3 1 4 – 3 18

Maverick [SPA] 5 4 20 3 13 0 – 3 – 1 4 0 – – – 3 11 7

11 149 9 QUARTARARO 65 8 10 16 6 9 5 3 7 1

Fabio [FRA] 0 9 8 1 16 0 6 0 9 – 5 0 3 0 – 7 1 0

12 155 6 MORBIDELLI 59 2 19 8 5 6 6 4 7 2

Franco [ITA]

14.31 Un’interruzione che farà inevitabilmente slittare di almeno un quarto d’ora la P2 di MotoGP: interruzione che è stata piuttosto consistente per spostare la moto e ripulire la pista dopo l’incidente di Manuel Gonzalez.

14.28 Si apre la seconda metà del campionato che deciderà questo Motomondiale 2023 con i prossimi appuntamenti in Europa e, a partire dal weekend dal 22 al 24 settembre in India, con gare extraeuropee che dureranno fino alla tappa finale di Valencia.

14.24 È la seconda gara dopo la sosta estiva di luglio: a Silverstone è tornata grande l’Aprilia con la vittoria di Aleix Espargarò, ma Pecco Bagnaia ha ampliato il suo vantaggio sui diretti avversari nel Mondiale.

14.22 Sessione della Moto2 che è stata interrotta con le bandiere rosse per l’incidente di Manuel Gonzalez e ricomincerà alle 14.24.

14.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, decima tappa del Mondiale di MotoGP 2023.

11.39 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per la P2. Grazie e buon proseguimento di giornata.

11.37 Ducati sembra pronta a fare bene come sempre, ma Yamaha e Aprilia sono più vicine del solito. Honda e KTM appaiono leggermente indietro

11.35 A parte il tempone di Zarco l’equilibrio regna sovrano per il momento al Red Bull Ring. Vedremo nella P2 alle ore 15.00 come si svilupperà la situazione

11.33 CLASSIFICA TEMPI P1

1J.Zarco1:29.838

2F.Quartararo+0.399

3M.Viñales+0.411

4A.Marquez+0.448

5M.Bezzecchi+0.467

6F.Di Giannantonio+0.469

7T.Nakagami+0.500

8F.Bagnaia+0.529

9A.Espargaro+0.538

10J.Martin+0.591

11.31 Non migliora nessuno. Zarco chiude in vetta la P1!

11.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA P1. Andiamo a vedere gli ultimissimi crono. Zarco vola con 301 millesimi al T3 ed è primo in 1:29.838 con 399 su Quartararo!

11.29 Quartararo parte con 23 millesimi di record al T1, Mir con 50, Zarco con 91! Time attack per tutti!

11.28 Di Giannantonio scatenato! Il romano si porta in quinta posizione a 81 millesimi! Che equilibrio in pista!!!!! Bagnaia torna a spingere, arriva al T3 con 122 millesimi, quindi chiude ottavo a 130.

11.27 Di Giannantonio migliora e sale in nona posizione a 207 millesimi dalla vetta, Vinales record per 116 millesimi al T1, Mir addirittura 119!

11.26 Vinales spinge e fa segnare il record nel T1 con 27 millesimi di vantaggio, poi perde quasi 3 decimi nel T2. Sembra che tutti ora stiano pensando alle lunghe distanze…

11.25 Alex Marquez apre un nuovo giro con il record nel T1, poi perde 4 decimi già nel T2. Bagnaia si rilancia e arriva al T1 con un distacco di 228.

11.24 Ancora un buon giro per Quartararo che chiude a 3 decimi e martella su ottimi tempi. Alex Marquez si ferma a 246 millesimi dal suo tempo. In questo momento non sta migliorando nessuno in pista.

11.23 Binder migliora ma rimane 12° a 527 millesimi, alle sue spalle Marini, Di Giannantonio e Marquez a 619.

11.22 Quartararo conclude il suo 17° giro ma rimane a mezzo secondo dal suo crono, mentre tutti gli altri iniziano a tornare in pista per l’ultimo run.

11.21 Siamo a meno di 10 minuti dalla conclusione. Quartararo rimane in vetta. I primi 10 sono racchiusi in 223 millesimi. Clamoroso!

11.20 Alex Marquez prosegue nel suo run, piazza il record nel T1 per 86 millesimi, perde poi un decimo tra T2 e T3 e chiude in 1:30.286 a 49 millesimi!

11.19 Alex Marquez inizia a girare su buoni tempi, arriva fino alla 13a posizione a 609 millesimi, pari tempo con Di Giannantonio!

11.18 Sempre in vetta Quartararo in 1:30.237 con 12 millesimi su Vinales e 68 su Bezzecchi. Nono Bagnaia a 223, con Morbidelli che ora si porta in 10a posizione a 405.

11.17 Luca Marini non migliora e rimane 11° a 541. Bezzecchi invece spinge, arriva a 89 millesimi al T3, quindi chiude terzo in 1:30.305 a 68 millesimi da Quartararo.

11.16 Vinales non migliora il suo tempo precedente, Bagnaia procede su ottimi settori e chiude in 1:30.477 e non migliora per 17 millesimi.

11.15 Ancora record nel T1 per Vinales per 69 millesimi, risponde Pecco con 22. Intanto Bezzecchi chiude il suo 13° giro ed è sesto a 183 millesimi da Quartararo.

11.14 Si lancia di nuovo Bagnaia, migliora nel T1 e T2, ma si ferma a 15 millesimi dal suo tempo. Rimane ottavo a 223.

11.13 Di nuovo Vinales! Record nel T1 per 2 millesimi, quindi arriva al T2 con 46 di ritardo. Lo spagnolo si presenta al T3 con 152, quini va a chiudere il suo 13° girio con il tempo di 1:30.394 e non migliora

11.11 Torna in azione Alex Marquez ma rimane in 20a posizione, subito alle spalle di un Jack Miller che appare in difficoltà

11.10 Di nuovo in azione Vinales. Il portacolori dell’Aprilia fa segnare i suoi migliori parziali, arriva al T3 con soli 96 millesimi di ritardo e chiude in seconda posizione a 12 da Quartararo.

11.09 Di Giannantonio migliora a sua volta e sale in 11a posizione a 609 millesimi, mentre Mir spinge ma rimane 16° a 835.

11.08 Bezzecchi prova a rilanciarsi e migliora, salendo in nona posizione in 1:30.692 con 455 millesimi di ritardo da Quartararo.

11.07 Intanto ci sono novità in casa Ducati. Sulle GP23 vediamo montate delle nuove alette direttamente sulla forcella anteriore. Come sempre il team di Borgo Panigale ama osare!

11.06 Fabio Quartararo chiude il suo tentativo rallentando ampiamente nel T3, mentre tornano in pista Vinales, Nakagami, Bagnaia e molti altri.

11.05 Prosegue il lavoro del francese della Yamaha che apre il suo 12° giro e fa segnare il record nel T1 per 6 millesimi, e nel T2 per 3. Riuscirà a migliorare?

11.04 Quartararo comanda in 1:30.237 con 33 millesimi su Vinales, 101 su Nakagami e 107 su Zarco. Quinto Espargarò a 139, quindi Martin a 192, Bastianini a 222 e Bagnaia a 223.

11.02 Quartararo si rilancia, fa segnare il record in ogni settore, arriva al T3 con 111 millesimi di margine, quindi chiude in 1:30.237 con 33 millesimi su Vinales.

11.01 Errore di Bezzecchi che finisce lungo in curva 4, evita la ghiaia ma rovina un altro giro. Il riminese rimane 13° a 675 millesimi.

11.00 Marc Marquez mette a segno un primo tempo interessante ed è 11° a 586 millesimi da Vinales.

10.59 Quartararo prosegue su ottimi crono ma non migliora il suo tempo per un decimo. Il francese sembra in forma al Red Bull Ring…

10.58 Per il momento i piloti del team Mooney VR46 rimangono in nona posizione (Marini) e 13a (Bezzecchi). Zarco intanto è quarto a 74 millesimi.

10.57 Aleix Espargarò si rilancia, fa segnare i suoi migliori parziali ed è quinto a 111 millesimi. Se il buongiorno si vede dal mattino ci attende un weekend davvero emozionante!

10.56 Quartararo migliora ancora e si mette in scia a Vinales a soli 18 millesimi dallo spagnolo, Martin quarto a 159

10.55 Bagnaia migliora e sale in sesta posizione a soli 190 millesimi da Vinales, che equilibrio al Red Bull Ring!

10.54 Vinales si lancia di nuovo ed è record nel T2, mentre Binder si porta al sesto posto a 585 con Nakagami secondo a 68.

10.53 Aleix Espargarò si avvicina ai piani alti ed è terzo a 731 millesimi, subito superato da Quartararo che si porta a 550 da Vinales

10.52 Zarco si porta in quarta posizione, mentre Vinales torna al comando in 1:30.270 con 538 millesimi su Bastianini

10.51 Sale in vetta un ottimo Bastianini in 1:30.852 con 136 millesimi su Vinales e 221 su Martin, poi Quartararo e Bagnaia.

10.50 Lo spagnolo ha visto molto fumo uscire dalla sua moto, ora parcheggiata a bordo pista. Vedremo se sarà motore o altro…

10.49 Il primo crono della P1 lo fissa Vinales in 1:31.751 con 624 millesimi su Bastianini, mentre ci sono problemi per Alex Marquez.

10.48 I piloti si lanciano per il primo giro lanciato del turno mattutino, ricordiamo che solo la P2 di oggi sarà importante per la classifica combinata dei tempi

10.47 Ufficialmente tutti in azione, parte la P1!

10.46 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione

10.45 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA P1 DEL GP D’AUSTRIA!!!!!

10.43 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto al Red Bull Ring!

10.40 Vedremo anche quale versione di Marc Marquez vedremo in azione? A tutta, oppure con il freno a mano tirato? “Avrò un approccio più conservativo nelle prossime gare: sicuramente non è semplice per me, ma è quello che devo fare. Durante la pausa estiva, analizzando la prima parte della stagione ho visto che mi sono rotto tre ossa, ho rotto un legamento e quindi non è difficile capire che è obbligatorio cambiare il mio approccio alle gare. L’unico cambiamento dopo Silverstone è cercare di dimenticare il risultato e cercare di trovare i limiti del nostro pacchetto. In alcuni punti del weekend come nelle qualifiche, nelle P2 e in gara devo correre dei rischi, ma il mio obiettivo a Silverstone era concludere il fine settimana integro. C’ero riuscito fino alla domenica, quando c’è stato un incidente di gara e sono caduto. La cosa principale era ritrovare la fiducia ed è anche l’obiettivo che avrò qui”.

10.37 Rimanendo sempre in casa Ducati, che weekend sarà per Enea Bastianini? “L’ultimo Gran Premio a Silverstone non è sicuramente andato come speravamo, ma è stato per me il primo vero fine settimana in cui ho potuto lavorare al 100%, senza problemi fisici. Abbiamo raccolto dati importanti che ci serviranno per poter fare altri passi in avanti. Al momento non sono riuscito ancora a trovare il giusto feeling con la mia Desmosedici GP perciò l’obiettivo principale ora è quello di ritrovare le sensazioni che mi permettano di essere competitivo”

10.34 Pronto per l’evento anche Marco Bezzecchi, a caccia di rivincite dopo la caduta di Silverstone: “Domenica ho fatto un errore a Silverstone, è stato un peccato, adesso siamo al Red Bull Ring, una pista che mi piace tanto. Sembra semplice, ma in realtà non lo è per via delle diverse pendenze e delle frenate forti, a me piacciono, per la nostra moto sono un punto di forza“

10.31 Iniziamo l’avvicinamento alla P1 con le parole di Francesco Bagnaia in vista del weekend austriaco: “È sempre bello essere qui, su un circuito sul quale la Ducati va sempre bene. L’anno scorso siamo partiti con qualche problema di grip, ma siamo cresciuti alla grande. Siamo pronti per fare bene, ma non sarà semplice. Per fare un esempio, KTM quest’anno è migliorata molto in accelerazione, mentre Aprilia ha dimostrato di essere in forma con la vittoria di Silverstone, per cui ci saranno tanti rivali in questo weekend”.

10.28 MOTOGP – VINCITORI SPIELBERG

2016 – IANNONE Andrea (ITA) [Ducati]

2017 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2018 – LORENZO Jorge (ESP) [Ducati]

2019 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2020 {AUT} – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2020 {STIRIA} – OLIVEIRA Miguel (POR) [Ktm]

2021 {STIRIA} – MARTIN Jorge (ESP) [Ducati]

2021 {AUT} – BINDER Brad (RSA) [Ktm]

2022 – BAGNAIA Francesco (ITA) [Ducati]

10.25 Se, viceversa, guardiamo a Spielberg, va rimarcato come vi siano quattro centauri capaci di vincere una gara. Miguel Oliveira (GP Stiria 2020), Jorge Martìn (GP Stiria 2021), Brad Binder (GP Austria 2021) e Francesco Bagnaia (2022).

10.22 Prima di entrare nel vivo della P1, facciamo un po’ di storia del GP d’Austria. Se si parla del Gran Premio, è incredibile constatare come ben sei piloti siano stati in grado di primeggiare 3 volte, senza che nessuno sia riuscito a issarsi a quota 4! I membri del sestetto sono Giacomo Agostini (1971, 1972, 1974), Kenny Roberts Sr. (1978, 1979, 1983), Eddie Lawson (1984, 1986, 1988), Kevin Schwantz (1989, 1990, 1993), Mick Doohan (1991, 1994, 1997) e Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020).

10.19 Il meteo al momento parla di temperature estive e sole pieno sul Red Bull Ring, un andamento che potrebbe proseguire anche nel corso del fine settimana. Dopo tanta pioggia potremo vivere un weekend tranquillo?

10.16 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP 2023

1 BAGNAIA 214 37 4 12 34 7 37 29 34 20

Francesco [ITA] 12 0 25 4 – 12 25 9 – 7 25 12 20 9 25 9 20 0

2 41 41 MARTIN 173 9 13 7 19 32 27 37 15 14

Jorge [SPA] 9 11 – 2 – 7 13 6 20 12 20 7 25 12 11 4 10 4

3 47 6 BEZZECCHI 167 16 34 14 1 28 17 16 32 9

Marco [ITA] – 25 16 9 10 4 – 1 25 3 8 9 13 3 20 12 9

4 83 36 BINDER 131 10 12 8 32 19 11 4 18 17

Brad [RSA] 0 0 10 12 3 5 20 12 10 9 11 0 – 4 13 5 16 1

5 92 9 ZARCO 122 15 20 9 2 20 22 21 0 13

Johann [FRA] 2 20 13 0 9 0 – 2 16 4 16 6 16 5 – 0 7 6

6 107 15 ESPARGARO 107 11 1 6 11 13 12 1 22 30

Aleix [SPA] 4 1 7 – – 6 11 – 11 2 10 2 0 1 16 6 25 5

7 107 0 MARINI 107 – 15 23 10 6 18 17 9 9

Luca [ITA] – 8 – 7 20 3 10 0 – 6 13 5 11 6 9 0 9 0

8 124 17 MILLER 90 15 10 1 23 – 13 17 0 11

Jack [AUS] 6 10 9 0 – 1 16 7 – – 9 4 10 7 – 0 8 3

9 139 15 MARQUEZ 75 12 21 – 8 0 – 11 11 12

Alex [SPA] 1 16 11 5 – – 8 – – 0 – – 9 2 10 1 12

10 140 1 VIÑALES 74 25 7 13 3 1 4 – 3 18

Maverick [SPA] 5 4 20 3 13 0 – 3 – 1 4 0 – – – 3 11 7

11 149 9 QUARTARARO 65 8 10 16 6 9 5 3 7 1

Fabio [FRA] 0 9 8 1 16 0 6 0 9 – 5 0 3 0 – 7 1 0

12 155 6 MORBIDELLI 59 2 19 8 5 6 6 4 7 2

Franco [ITA]

10.13 Tutto pronto al Red Bull Ring, quindi, per un weekend da vivere tutto d’un fiato. La pista di Spielberg, come un anno fa, presenterà la chicane che spezzerà il lungo rettilineo tra curva 1 e curva 3 che, quindi, è stata confermata dopo l’introduzione di 12 mesi fa

10.10 Siamo giunti al decimo appuntamento della stagione e va ad aprirsi ufficialmente la seconda metà del campionato. Dopo la tappa di Catalogna del 3 settembre inizierà un filotto di gare extra-europee davvero senza soluzioni di continuità.

10.05 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring! Tra 40 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del GP d’Austria!

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Austria – Numeri e statistiche GP Austria

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Spielberg, le squadre e i piloti lavoreranno per trovare il set-up ideale in vista del sabato e della domenica del week end. Una pista particolare quella in Stiria, con tante frenate e accelerazioni che richiederanno un assetto ad hoc.

La Ducati spera di confermare quanto fatto in passato su questo tracciato, tenuto conto delle sei vittorie in sette gare disputate. Francesco Bagnaia, leader della classifica generale e campione del mondo in carica, vinse l’anno scorso e vorrà confermarsi tale. Tuttavia la concorrenza non mancherà.

Pecco dovrà guardarsi in primis dai suoi compagni di marca Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che cercheranno di recuperare punti in classifica generale. In secondo luogo Aprilia e KTM sembrano avere le maggiori credenziali per contrastare l’incedere della scuderia di Borgo Panigale. Lo stesso non si può dire di Honda e di Yamaha, in difficoltà nel corso di questa stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.45 con la FP1, mentre la FP2 ci sarà dalle 15.00. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo