LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Gualdi e Giaimi alla caccia di una medaglia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova su strada juniores maschile dei Mondiali di ciclismo 2023, in corso a Glasgow (Regno Unito).

La prima giornata per quanto riguarda i Mondiali di ciclismo su strada si aprono con le gare riservate ai ragazzi nati nel 2005 e nel 2006: il percorso della prova maschile consiste in un circuito lungo circa 12,5 km, disegnato intorno alla città scozzese, da percorrere nove volte per una distanza totale di 127,2 km. Visto che Glasgow si trova su una pianura, il tracciato non presenta alcun tipo di insidia, se non per lo strappo di Montrose Street (200 metri al 5.5%): proprio per questo, è fortemente probabile che la gara si possa risolvere con una volata.

L’Italia punta forte con Luca Giaimi e Simone Gualdi: i due ragazzi nati nel 2005 proveranno a dare filo da torcere agli avversari per giocarsi una medaglia. Quest’oggi ci saranno anche altri tre azzurri: Juan David Sierra, Filippo Cettolin e Andrea Bessega.

