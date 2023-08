LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Mattia Furlani si tinge d’oro nel lungo! Quarte Celeste Polzonetti ed Erika Saraceni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.54 Nullo per Boberic, questo dunque il podio: 1. Chernukha (Ucraina) 13.63, 2. Boberic (Serbia) 13.50, 3. Mitrovic (Serbia) 13.40.

19.53 Chiude con un nullo la serba Mitrovic, ora l’ultimo salto della connazionale Boberic.

19.50 Termina con un modesto 11.98 l’azzurra Erika Saraceni che chiude a meno di un passo dal podio, la classe 2006 avrebbe eguagliato la serba Mitrovic a 13.40 (bronzo) che ha però una seconda misura superiore alla nostra portacolori.

19.49 OLEKSANDRA CHERNUKHA! L’ucraina vola a 13.63 e si porta in testa.

19.47 Nullo per la greca Zaragka che chiude ottava.

19.45 Parte l’ultimo giro di salti che chiuderà la giornata.

19.42 ERIKA SARACENI! L’azzurra balza a 13.40 accodandosi alla serba Mitrovic con quest’ultima che resta terza per via della seconda miglior misura.

19.41 Questa al momento la situazione dopo quattro turni di salti: 1. Boberic (Serbia) 13.50, 2. Chernukha (Ucraina) 13.44, 3. Mitrovic (Serbia) 13.40.

19.38 Una misura nelle corde della classe 2006, che ha un personale di 13.42 fatto registrare a Maribor lo scorso 28 luglio.

19.35 Servirebbe al momento superare 13.40 ad Erika Saraceni per agguantare il podio nel triplo.

19.32 Questo il podio del disco: 1. Brudin (Ucraina) 66.58, 2. Svozil (Repubblica Ceca) 59.93, 3. Rolvink (Paesi Bassi) 59.86.

19.29 Si migliora Erika Saraceni che nel triplo balza a 13.17 al quarto tentativo ma resta quinta.

19.26 Parte l’ultimo giro nel disco maschile, difficile pensare che qualcuno possa andare ad insidiare il 66.58 dell’ucraino Brudin.

19.23 Greta Donato ha chiuso dodicesima non andando oltre il 12.41 del terzo salto.

19.20 Erika Saraceni è quinta nel triplo a metà gara con il 13.15 trovato al secondo tentativo.

19.17 Nel disco femminile oro alla tedesca Nina Ndubuisi (17.97, miglior prestazione mondiale Under 20). Argento Polonia con Zuzanna Maslana (16.90). Bronzo Germania con Chantal Rimke (15.55).

19.14 Restano ora da chiudere triplo e peso femminili e disco maschile.

19.11 Oro Polonia con Marek Zakrzewski che vince in 10″25 davanti allo svedese Isak Hughes (10″31). Bronzo al britannico Sean Anyaogu in 10″34. Jacopo Capasso è ottavo in 10″59.

19.08 Questi gli atleti al via: Capasso (Italia), Dambrauskas (Lituania), Zakrzewski (Polonia), Jensen (Danimarca), Anyaogu (Regno Unito), Hughes (Svezia), Iliev (Bulgaria), Federic (Slovacchia).

19.05 Tra cinque minuti al via i 100 maschili, ultima gara della pista di giornata, poi resteranno da chiudere i concorsi.

19.02 E’ festa Regno Unito con Joy Eze che vince in 11″39 davanti a Renee Regis (11″40). Bronzo Ungheria con Anna Kocsis (11″55).

18.59 Queste le velociste al via: Becerra (Svizzera), Honcharenko (Ucraina), Eze (Regno Unito), Kocsis (Ungheria), Kadiri (Germania), Regis (Regno Unito), Ott (Estonia), Sleeman (Irlanda).

18.56 Tra poco al via la finale dei 100 femminili.

18.53 Ottima la prestazione dell’azzurra alla quale è mancato veramente un nulla per il podio.

18.50 Oro Germania con Rosina Schneider che vince in 13″06 davanti alla svizzera Valeria Guignard (13″23). Terza Lia Flotow in 13″32 con Celeste Polzonetti che chiude quarta a quattro centesimi dal bronzo con il nuovo personale (13″36).

18.47 Al via i 100 ostacoli femminili: Grd (Croazia), Duncton (Regno Unito), Guignard (Svizzera), Flotow (Germania), Andolsek (Slovenia), Schneider (Germania), Koscak (Croazia), Polzonetti (Italia).

18.44 66.58 per l’ucraino Mykhailo Brudin che si porta in testa al disco con la miglior prestazione mondiale Under 20.

18.41 Nullo per Anna Musci al secondo tentativo nella finale del peso, l’azzurra è al momento nona con il 13.29 trovato in apertura.

18.38 13.12 per Erika Saraceni che sale al quarto posto provvisorio.

18.35 Greta Donato apre con un nullo la propria finale nel triplo.

18.32 Oro all’Austria con Enzo Diessl che si impone in 13″12. Argento Finlandia con Rasmus Vehmaa (13″23). Bronzo Portogallo con Sisinio Ambriz (13″23). Damiano Dentato incespica su qualche ostacolo a metà gara ed è costretto al ritiro.

18.30 Per l’Italia in corsia 7 c’è Damiano Dentato.

18.25 Tra cinque minuti al via i 110 ostacoli.

18.20 Celeste Polzonetti proverà a ben figurare nei 100 ostacoli, l’azzurra partirà dalla corsia 8, così come Jacopo Capasso, al via in corsia 1 nei 100,

18.17 A chiudere la giornata ci saranno poi 100 ostacoli e 100 femminili e maschili.

18.14 Al via anche la finale del disco maschile.

18.11 A provarci per l’Italia sarà Damiano Dentato.

18.08 Il programma della pista ripartirà alle 18.30 con i 110 ostacoli.

18.05 Sioli supera 2.11 al secondo tentativo.

18.02 Fra tre minuti avrà inizio la finale del salto triplo femminile, queste le partecipanti:

1 1184 DOSSEY Jennifer-Ștefania ROU 18 FEB 2004

2 1200 BOBERIĆ Teodora SRB 2 SEP 2005

3 1068 DONATO Greta ITA 1 NOV 2005

4 1166 SZLACHTA Olga POL 8 AUG 2006

5 1101 BENIUŠYTĖ Aurėja LTU 5 SEP 2006

6 1203 MITROVIĆ Aleksandrija SRB 14 APR 2004

7 1087 SARACENI Erika Giorgia Anoeta ITA 21 MAY 2006

8 1279 CHERNUKHA Oleksandra UKR 2 SEP 2004

9 1020 ZARAGKA Melina GRE 19 JAN 2007

10 1201 DRAGOJEVIĆ Natalija SRB 2 MAR 2005

11 917 ROUGIER Clémence FRA 27 MAR 2005

12 1278 BOICHUK Svitlana UKR 22 OCT 2004

17.58 La ceca Tkacova è la migliore della seconda batteria con il tempo di 2:19.22, Dreimane (Lettonia) è seconda con il crono di 2:20.28. Sandrina Sprengel vince la medaglia d’oro dell’eptathlon con 5928 punti, doppietta tedesca completata da Pia Messing (5790), terzo posto per l’austriaca Kreiner (5698), che precede per 46 lunghezze Tkacova.

17.56 Inizia in quest’istante l’ultima prova dell’eptathlon.

17.53 Ora è il momento della seconda e ultima batteria per quanto riguarda gli 800 metri dell’eptathlon: ricordiamo che in questa gara non erano presenti azzurre.

17.50 La neerlandese Kwofie vince la prima batteria con il tempo di 2:19.00: alle sue spalle troviamo la norvegese Isman (2:19.52) e alla francese Bastien (2:19.83).

17.46 Stanno per prendere il via le due heat degli 800 metri valevoli per l’eptathlon: a una gara dalla fine, la tedesca Sprengel conduce la classifica con 5190 punti, davanti alla connazionale Messing (4978) e alla svizzera Wullschleger (4903).

17.43 Intanto l’ultima batteria degli 800 metri maschili è stata vinta dal ceco Dudycha con il tempo di 1:49.27, in finale ci va anche il francese Marques De Andrade (1:49.43).

17.40 L’azzurro ha deciso di non saltare, va bene così! Medaglia d’oro per l’Italia, arrivata grazie alla punta di diamante della spedizione azzurra a questi Europei: il laziale è arrivato a un centimetro dal personale (8.23 la sua miglior misura quest’oggi), e per un centimetro è riuscito a portarsi la vittoria sul bulgaro Saraboyukov.

17.38 Attendiamo ora l’ultimo salto di Mattia, vedremo se riuscirà a migliorarsi.

17.37 NON CE LA FA SARABOYUKOV! OROOOOOOOOOO FURLANIII!

17.36 E’ il momento di Saraboyukov: se il bulgaro dovesse fare peggio di 8.23 metri, Furlani sarebbe medaglia d’oro.

17.35 Ramon Wipfli (Svizzera) è il migliore della seconda batteria: l’elvetico, con il tempo di 1:49.48, precede il francese Ouerrat (1:49.51) e l’estone Krunbergs (1:49.56). Eliminato Giovanni Lazzaro, il quale ha chiuso la prova al quinto posto.

17.32 Tutto pronto per la seconda batteria degli 800 metri maschili: l’Italia si affida a Giovanni Lazzaro.

17.30 8.07 per Furlani con il quinto salto: l’azzurro, a un round dal termine, è davanti a tutti nel salto in lungo con la misura di 8.23 metri. Dietro di lui troviamo il bulgaro Saraboyukov (8.22) e l’ucraino Masiuk (7.97).

17.28 Ronaldo Olivo (Spagna) si impone con il tempo di 1:48.04 davanti al tedesco Stepanov (1:48.32) e all’ungherese Kubasi (1:48.47). Quinta posizione per Angiono, il quale è già fuori dalla corsa per la finale negli 800 metri.

17.27 Nullo per il bulgaro, adesso è il momento di Furlani.

17.26 Tocca a Saraboyukov per la quinta prova nel salto in lungo.

17.25 Sta per iniziare la prima batteria degli 800 metri maschili: per l’Italia presente Gabriele Angiono.

17.22 Tempo altissimo per Purbrick, il quale viene definitivamente eliminato dalla gara dei 110 metri ostacoli.

17.21 Non si migliora il bulgaro, nullo per Furlani nel quarto tentativo.

17.19 Intanto il britannico Purbrick deve ripetere la sua prova nei 110 metri ostacoli, visto che nella sua semifinale era stato rallentato dalla caduta di un ostacolo adiacente.

17.17 Tocca a Saraboyukov per la quarta prova nel salto in lungo.

17.14 Purtroppo Lucrezia De Noni non ce la fa a qualificarsi per la finale: non basta il sesto posto conquistato con il tempo di 2:08.03. Vittoria per la svizzera Werro (2:05.34), davanti alla norvegese Hoelsveen (2:05.47), terza l’irlandese O’Neill, che con il crono di 2:07.50 elimina di fatto Flavia Bianchi dalla finale.

17.11 E’ il momento dell’ultima batteria degli 800 metri femminili: Lucrezia De Noni sarà la terza cartuccia a disposizione per il team azzurro dopo Kabangu e Bianchi.

17.09 La gara del lancio del martello viene vinta dalla cipriota Savva, che conquista la medaglia d’oro con la misura di 64.69. Argento per la tedesca Julien (62.92), bronzo per l’ungherese Csatari (62.47).

17.07 7.37 per Francesco Inzoli con il terzo salto, il milanese viene eliminato e chiude la sua gara al 12mo posto.

17.05 Flavia Bianchi chiude la sua batteria al quarto posto con il tempo di 2:07.77 e deve attendere l’esito dell’ultima manche per vedere se riuscirà a qualificarsi per la finale. Vittoria per la ceca Holubova (2:06.30), davanti alla britannica Ives (2:06.46) e alla romena Costiuc (2:06.78).

17.03 Sono terminate le qualificazioni nel salto in alto maschile: Edoardo Stronati e Matteo Sioli si sono qualificati per la finale, per entrambi vale la misura di 2.11 ottenuta al secondo tentativo.

17.01 E’ il momento della seconda batteria degli 800 metri femminili, con l’Italia che schiera Flavia Bianchi.

16.59 Terzo salto meno competitivo per Furlani da 7.87 metri.

16.57 KABANGU IN FINALE! Ultimi 200 metri di rimonta per l’azzurra che si qualifica per l’ultimo atto grazie alla seconda posizione conquistata con il tempo di 2:08.04. Prima posizione per la turca Kocak (2:07:74).

16.56 Intanto fuori Rodeghiero nel salto in alto, invece Sioli e Stronati sono riusciti a superare la misura di 2.11 al secondo tentativo.

16.54 Tutto pronto per l’inizio delle batterie degli 800 metri femminili: nella prima ci sarà l’azzurra Ngalula Gloria Kabangu.

16.52 Di nuovo un nullo per Inzoli.

16.50 Attenzione a Saraboyukov: il bulgaro si migliora ulteriormente e si porta a solo un centimetro da Furlani! Nessuno si poteva aspettare questa prestazione da parte del balcanico.

16.47 Nel frattempo la gara del lancio del martello femminile è comandata dalla cipriota Valentina Savva con la misura di 64.64 metri, seconda al momento la magiara Csatari (62.47), terza la polacca Duszkiewicz (61.93).

16.45 Nullo per Rodeghiero, Stronati e Sioli al primo tentativo a 2.11 nel salto in alto.

16.43 Salto nullo per il campione europeo U-18 in carica.

16.41 E’ il momento di Mattia Furlani! Secondo tentativo per il laziale.

16.38 Nel salto in alto maschile molto bene Stronati, il quale ha superato la misura di 2.07 metri al primo tentativo: ce l’hanno fatta anche Sioli e Rodeghiero, ma per loro c’era stato un errore alla prima prova.

16.36 POLZONETTI IN FINALE! Con il penultimo tempo a disposizione, l’azzurra si qualifica per l’ultimo atto dei 100 ostacoli. Vittoria per la tedesca Schneider (13.13) davanti alla slovena Andolsek e alla britannica Duncton.

16.35 Squalificata Siirtola per partenza falsa, bisogna ricominciare tutto da capo.

16.33 Nullo per Inzoli, intanto bisogna segnalare l’incredibile prestazione del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, il quale ha ottenuto una misura di 8.18 metri, a soli cinque centimetri da Furlani, migliorando per altro il personale di oltre venti centimetri.

16.31 Tutto pronto per la partenza della seconda semifinale dei 100 ostacoli femminili, ecco le partecipanti:

CRO WILD Mia

EST MILLEND Anna Maria

SLO ANDOLŠEK Lana

FRA BOUIJOUX Auceane

GER SCHNEIDER Rosina

ITA POLZONETTI Celeste

GBR DUNCTON Jessica

FIN SIIRTOLA Siiri

16.28 E’ il momento di Francesco Inzoli per il primo salto.

16.27 Lia Flotow (Germania) vince la prima semifinale con il tempo di 13.29, davanti alla svizzera Guignard (13.30) e alla croata Koscak (13.32).

16.25 E’ il momento della prima semifinale dei 100 metri ostacoli femminili, Celeste Polzonetti sarà impegnata nella seconda.

16.23 Al momento Rodeghiero, Sioli e Stronati viaggiano senza errori nelle qualificazioni del salto in alto.

16.20 FURLANIIIIII! RECORD DEI CAMPIONATI! Se il buongiorno si vede dal mattino, allora ne potremo vedere delle belle: 8.23 per il 18enne laziale con una bava di vento contrario (-0.2 m/s). Ovviamente l’azzurro si porta in testa alla gara.

16.19 E’ il momento di Mattia Furlani per il primo tentativo.

16.18 Nel frattempo sono iniziate le qualificazioni del salto in alto maschile: l’Italia si presenta con Filippo Rodeghiero, Edoardo Stronati e Matteo Sioli.

16.15 Vehmaa vince nettamente la terza semifinale dei 110 ostacoli: il finnico si impone con il tempo di 13.22 davanti al portoghese Ambriz (13.29). Passano il turno anche lo spagnolo Diaz (13.44) e il polacco Bydon (13.48), fuori invece Mulas, il quale ha chiuso al settimo posto la sua gara.

16.13 7.30 per il norvegese Berntsen con il primo salto, Furlani sarà il sesto a saltare, Inzoli è invece l’ultimo nell’ordine di partenza.

16.10 Entrano gli atleti qualificati per la finale del salto in lungo per le presentazioni, ricordiamo che ci saranno anche due azzurri: Mattia Furlani e Francesco Inzoli.

16.08 E’ il momento della terza semifinale dei 110 metri ostacoli, ecco i partecipanti:

1 258 DVOŘÁK Tomáš CZE 30 APR 2004

2 224 RASE Némo BEL 24 FEB 2005

3 344 VEHMAA Rasmus FIN 16 JAN 2005

4 555 MULAS Oliver ITA 12 MAR 2004

5 348 BOULINEAU Matheo FRA 9 SEP 2005

6 656 AMBRIZ Sisínio POR 12 JUL 2004

7 628 BYDOŃ Oskar POL 2 JAN 2004

8 292 DIAZ Jan ESP 12 DEC 2004

16.06 Theo Pedre (Francia) vince la seconda semifinale con il tempo di 13.39, una prestazione superiore a quella di Dentato: il transalpino vola in finale insieme al polacco Kamionek (13.42), terzo il neerlandese Sesay (13.53).

16.04 Pronti gli atleti della seconda semifinale dei 110 metri ostacoli: non ci sono azzurri presenti tra gli otto che stanno per partire.

16.02 La francese Freyche occupa al momento la prima posizione nel martello con una misura di 61.75 metri.

15.59 DENTATO IN FINALE! Seconda posizione per l’azzurro, il quale con il tempo di 13.37 migliora il personale e ottiene il pass per l’ultimo atto. Miglior tempo per l’austriaco Diessl (13.28), terzo Van Hellemondt (13.59).

15.55 Pronti anche gli ostacolisti per la prima delle tre semifinali di giornata, ecco i nomi dei primi otto atleti in gara:

1 508 NOLAN Adam IRL 2 DEC 2004

2 606 VAN HELLEMONDT Joas NED 28 AUG 2004

3 271 ŠTEFKO Štěpán CZE 20 MAR 2004

4 536 DENTATO Damiano ITA 14 DEC 2004

5 204 DIESSL Enzo AUT 6 JUN 2004

6 702 KÜCHLER Fabio SUI 15 JUN 2004

7 284 ALONSO Manuel ESP 19 OCT 2004

8 688 NOVAKOVIĆ Bojan SRB 15 FEB 2005

15.52 La prima gara del pomeriggio sarà la finale del lancio del martello femminile, prova senza la presenza di atlete azzurre.

15.50 Quella del salto in lungo non sarà l’unica finale in cui saranno impegnati atleti azzurri: nel salto triplo femminile Greta Donato e Erika Giorgia Saraceni hanno strappato il pass per l’ultimo atto, così come Anna Musci nel getto del peso e Jacopo Capasso, con l’ultimo tempo valido, nei 100 metri.

15.45 L’Italia cala l’asso principale presente nello stato israeliano, Mattia Furlani: l’azzurro è il principale favorito nella finale del salto in lungo che inizierà alle 16.10 in cui sarà presente anche Francesco Inzoli.

15.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata degli Europei U-20 2023 di atletica leggera in corso a Gerusalemme (Israele).

