Italia-Turchia oggi in tv, amichevole basket: orario, programma, streaming, dove vederla

Primo test per l’Italbasket verso i Mondiali 2023. Gli Azzurri agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco scendono in campo a Trento oggi, venerdì 4 Agosto, per la semifinale della Trentino Basket Cup contro la Turchia (palla a due alle ore 20:30) allenata dal neo-coach del Panathinaikos Atene e bi-Campione d’Europa con l’Efes Istanbul Ergin Ataman.

Si tratta di un quadrangolare amichevole, a cui partecipano anche la Nazionale di Capo Verde – guidata in campo dal centro del Real Madrid Walter Tabares e qualificata alla rassegna iridata per la prima volta nella sua storia – e la Cina dell’ex coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic, protagoniste della prima semifinale in programma alle ore 18:00. Le due squadre vincitrici si sfideranno poi nella finale di domani sera (ore 20:30), mentre le perdenti si affronteranno poche ore prima (ore 18:00).

Sono quindici i convocati del Commissario Tecnico per il ritiro in Trentino – Nico Mannion non fa più parte del gruppo, come comunicato alcune settimane or sono – da cui verranno poi ‘tagliati’ tre giocatori andando così a definire i dodici che saliranno sul volo per l’Asia verso il Mondiale 2023 (Azzurri inseriti nel gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine).

Palla a due del match di oggi che verrà alzata alla BLM Group Arena di Trento alle ore 20:30. Sky Sport trasmetterà la sfida in diretta TV su Sky Sport Summer (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta LIVE scritta, per aggiornarvi minuto per minuto su questa sfida amichevole dell’Italbasket!

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA AMICHEVOLE BASKET OGGI

Venerdì 4 Agosto

Ore 20:30 Italia-Turchia – Diretta TV su Sky Sport Summer (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA AMICHEVOLE BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Summer (Canale 201) e Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta LIVE testuale: OA Sport

