Basket, Italia su Rai 2 ai Mondiali 2023: il programma completo degli azzurri e dove vederli in tv e streaming

Manca ormai sempre meno ai Mondiali 2023 di basket, evento che si terrà dal 25 agosto al 10 settembre tra Manila (Filippine), Giacarta (Indonesia) e Okinawa (Giappone). In tutto saranno 32 le squadre presenti a questa rassegna iridata e tra queste ci sarà anche l’Italia, che per la fase a gironi (ci saranno otto gruppi da quattro squadre) è stata inserita nel gruppo A (che si svolgerà interamente a Manila) insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e Filippine.

Gli azzurri esordiranno venerdì 25 agosto alle ore 10.00 con l’Angola, torneranno poi in campo domenica 27 sempre alle 10.00 contro la Repubblica Dominicana e, infine, chiuderanno la fase a gironi con la partita contro le Filippine, in programma martedì 29 agosto alle 14.00.

L’interesse per vedere in azione la Nazionale azzurra è tanto e per la felicità degli appassionati questa rassegna iridata sarà alla portata di tutti. Infatti, tutte le partite dell’Italia si potranno vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 HD e in diretta streaming su Rai Play. Per vedere tutti gli incontri del Mondiale, invece, bisognerà affidarsi a Sky Sport HD (a pagamento) per la diretta tv e a Sky Go, NOW e DAZN (tutti a pagamento) per la diretta streaming. Importante sottolineare che OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti i match dell’Italia.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI 2023

PRIMA FASE

GIRONE A

Venerdì 25 agosto, ora 10.00: Italia – Angola alla Philippine Arena di Manila (Filippine)

Domenica 27 agosto, ore 10.00: Italia – Repubblica Dominicana allo Smart Araneta Coliseum di Manila (Filippine)

Martedì 29 agosto, ore 14.00: Italia – Filippine allo Smart Araneta Coliseum di Manila (Filippine)

SECONDA FASE

EVENTUALI OTTAVI DI FINALE

Se Italia arriva prima nel girone – venerdì 1 settembre, ore 10.00: Italia 1A-2B

Se Italia arriva seconda nel girone – domenica 3 settembre, ore 10.00: Italia 1B-2B

EV. QUARTI DI FINALE

Martedì 5 settembre o alle 10:45 o alle 14.30

EV. SEMIFINALE

Venerdì 8 settembre o alle 10.45 o alle 14.30

EV. FINALE

Domenica 10 settembre alle 14.30

DOVE VEDERE L’ITALIA AI MONDIALI 2023 DI BASKET

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse