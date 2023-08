LIVE Italia-Turchia, amichevole basket in DIRETTA: primo test per la Nazionale di Pozzecco verso il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match – La presentazione della sfida

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Italia-Turchia, match amichevole valevole per la Trentino Basket Cup!

Gli Azzurri scendono in campo per il primo test verso il Mondiale 2023, iniziando a mettere un po’ di benzina nelle gambe ed oliando i meccanismi in vista della rassegna iridata che si disputerà tra Indonesia, Giappone e Filippine dal 25 Agosto al 10 Settembre. Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha diramato una prima long list di quindici giocatori – out Nico Mannion, come comunicato già diverse settimane fa – da cui verrano poi scelti i dodici che voleranno in Asia tra meno di un mese.

Di fronte l’Italia si troverà quest’oggi la Turchia guidata dal neo-allenatore del Panathinaikos Atene ma bi-Campione d’Europa con l’Efes Istanbul Ergin Ataman, che in Italia ha condotto anche la Fortitudo Bologna. Chi vince questa sera affronta nella finale di domani la vincente dell’altra semifinale tra Capo Verde e Cina – quest’ultima guidata dall’ex coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic, mentre le due sconfitte si ritroveranno di fronte per la ‘finalina’ del 3°/4° posto.

Palla a due che verrà alzata alla BLM Group Arena di Trento alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo