Italia-Porto Rico oggi, amichevole basket: orario, programma, tv, streaming

Altro test amichevole per l’Italbasket in vista dei Mondiali 2023. Oggi domenica 13 Agosto alle ore 21:00 al Pala De Andrè di Ravenna arriva la Nazionale di Porto Rico, in un match dai contenuti speciali anche al di fuori del terreno di gioco.

Sarà l’occasione per celebrare il “DatHome Day”, ovvero l’ultima partita di Capitan Datome da giocatore nel Bel paese. Il cestista sardo, infatti, appenderà le scarpe al chiodo dopo la rassegna iridata al termine di una carriera lunga e piena di soddisfazioni. La partita di quest’oggi servirà con ogni probabilità al CT Gianmarco Pozzecco per sciogliere le riserve sugli ultimi due tagli da fare tra i convocati, per ridurre così la lista da quattordici a dodici componenti del roster che voleranno in Asia.

Porto Rico sta preparando al pari degli Azzurri il torneo mondiale, con la possibilità di incrociare l’Italia nella seconda fase a gironi (i portoricani, infatti, sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Serbia, Cina e Sud Sudan quindi quello che si abbinerà alle qualificate del gruppo A in cui c’è anche la Nazionale del CT Pozzecco).

Palla a due che verrà alzata al Pala De Andrè di Ravenna alle ore 21:00. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta LIVE scritta, per aggiornarvi su ogni azione di quest’amichevole dell’Italbasket!

CALENDARIO ITALIA-PORTO RICO AMICHEVOLE BASKET OGGI

Domenica 13 Agosto

Ore 21:00 Italia-Porto Rico – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo