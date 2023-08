Basket, Giannis Antetokoumpo annuncia sui social il forfait al Mondiale 2023! Assenza pesante per la Nazionale di Itoudis

Brutta tegola per la Grecia in vista dei Mondiali 2023 di basket al via tra poche settimane: attraverso un post pubblicato su Instagram nella giornata di ieri, uno dei protagonisti più attesi, ovvero Giannis Antetokoumpo, comunica che dovrà saltare la rassegna iridata.

La stella dei Milwaukee Bucks – campioni NBA nel 2020-2021 – aveva subito un’operazione al ginocchio sinistro al termine della stagione oltreoceano, conclusasi alle semifinali dei playoff nella Eastern Conference (4-3 contro i Boston Celtics). I tempi di recupero si sapeva già che sarebbero stati lunghi, ma il CT greco Itoudis l’aveva comunque inserito nella long list nella speranza di averlo quasi al top della forma al Mondiale asiatico. Giannis non era presente nemmeno nella sfida di Atene contro l’Italia per il Torneo dell’Acropolis in quanto recatosi negli Stati Uniti per accertamenti, a seguito dei quali è arrivata così la decisione sofferta di non disputare il torneo iridato e di puntare direttamente all’Olimpiade di Parigi 2024 – se la Grecia si qualificasse.

Queste le parole che si leggono nel post su Instagram di Giannis Antetokoumpo: “Tutti conoscono la mia passione per la Nazionale, il mio amore verso la quale non cambierà mai. Dalla fine della stagione NBA ho dovuto spingere il mio corpo verso i suoi limiti per provare ad aiutare la squadra ad ottenere i traguardi prefissati. Ma dopo mesi di lavoro e multipli incontri con lo staff medico è chiaro che non sono pronto per competere al livello richiesto dal Mondiale. Non è dunque una scelta, ma l’unica opzione possibile per recuperare la miglior condizione. Sono estremamente deluso, ma è una scelta condivisa con i medici, senza alternative. Mi farò trovare pronto per la prossima volta nella quale ci sarà bisogno di me. Il mio traguardo – e quello della squadra – è qualificarsi per la prossima Olimpiade, sarebbe un onore rappresentare la Grecia il prossimo anno”.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

Delle stelle europee che militano in NBA l’unica presente al Mondiale sarà quindi Luka Doncic (Dallas Mavericks) con la Slovenia, considerando anche le assenze di Nikola Jokic (Denver Nuggets, campioni NBA) nella Serbia e Victor Wembemaya (prima scelta al Draft 2023, San Antonio Spurs) nella Francia.

Credit: Ciamillo