Italia-Grecia oggi, amichevole basket: orario, programma, tv, streaming

Altro giorno e altra partita per l’Italbasket. Dopo la grande vittoria di ieri contro la Serbia, il gruppo di Gianmarco Pozzecco tornerà in campo già questa sera ad Atene (Grecia) alle 18.45 per affrontare i padroni di casa nell’ultima sfida valida per il Torneo dell’Acropolis 2023, evento amichevole molto utile in vista dei Mondiali 2023 che si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Manila (Filippine), Giacarta (Indonesia) e Okinawa (Giappone).

Vista la caratura della squadra avversaria, il match di oggi sarà un altro bel test per la Nazionale azzurra. La Grecia, che è reduce dalla sconfitta contro la Serbia per 71-64, può contare su diversi giocatori di grande livello e, nonostante l’assenza della stella Giannis Antetokounmpo, sarà difficile da battere per l’Italia. Da segnalare che l’ultimo precedente tra queste due compagini risale alla seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2022 di basket, dove a vincere fu la squadra ellenica con il punteggio di 85-81.

La partita odierna tra Italia e Grecia si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204) e in diretta streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera sfida.

CALENDARIO ITALIA-GRECIA TORNEO ACROPOLIS

Giovedì 10 Agosto

Ore 18.45: Italia – Grecia alla OAKA Arena di Atene (Grecia) – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA TORNEO ACROPOLIS : DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo