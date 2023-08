Italia-Filippine oggi, Mondiali basket 2023: orario, programma, tv, streaming

Momento decisivo per l’Italia ai Mondiali 2023. Il basket azzurro osserva con tutta l’immensa attenzione possibile il destino degli azzurri, opposti alle Filippine all’Araneta Coliseum di Quezon City: una vittoria assicura il passaggio del turno, con una sconfitta si rischia di uscire.

Tutto a causa della sconfitta contro la Repubblica Dominicana, attorno alla quale è sorto di tutto e sulla quale tutto s’è detto. Ora conta portare a casa un appuntamento che darebbe la possibilità di giocare la seconda fase con la Serbia come prima (e decisiva) avversaria. Sarà la sfida a un palasport caldissimo, anche se resta da capire quanto sarà importante questo calore a causa del fatto che Repubblica Dominicana-Angola, che determinerà parte dei destini delle due squadre, si giocherà prima.

Italia-Filippine, terza partita degli azzurri ai Mondiali 2023, si giocherà oggi alle ore 14:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN.

CALENDARIO ITALIA-FILIPPINE OGGI

Martedì 29 agosto

Ore 14:00 Italia-Filippine (Girone A) – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Summer (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-FILIPPINE OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN

Credit: Ciamillo