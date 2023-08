Calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari partite 29 agosto, programma, tv, streaming

Quinto giorno della prima fase al Mondiale 2023 di basket, con otto partite previste oggi martedì 29 Agosto per la rassegna iridata in svolgimento tra Indonesia, Giappone e Filippine dalla mattinata italiana fino al pomeriggio.

S’incomincia alle 9:30 italiane con Germania e Finlandia, match valido per il girone E. Tedeschi a punteggio pieno e che, vincendo farebbe tre su tre dopo la bella vittoria con l’Australia, mentre i finlandesi sono già fuori dai giochi con due sconfitte. Alle 10:00, invece, match importante per gli azzurri, visto che in campo scendono Angola e Repubblica Domenicana per il gruppo A. I domenicani vincendo chiuderebbero al primo posto, mentre un successo dell’Angola riaprirebbe i giochi per la classifica finale in attesa di Italia-Filippine.

Alle 10:45 sarà il turno di Egitto e Messico (girone D, Manila) entrambe già eliminate, mentre alle 11:45 toccherà invece al Libano fronteggiare una Francia per il girone H di Jakarta (Indonesia), con i transalpini clamorosamente già eliminati. Passando poi al primo pomeriggio italiano, ecco il primo ‘big’ match di giornata tra l’Australia e il sorprendente Giappone che ha battuto la Finlandia alle 13:10 (girone E, Okinawa): chi vince va al secondo turno, chi perde è fuori.

Alle 14:00 ecco la sfida che tutti aspettiamo: l’Italia di Pozzecco sfida i padroni di casa delle Filippine in un match da dentro o fuori. Sfida da non perdere per il girone A a Manila (Filippine), con le due formazioni obbligate a vincere. Se vince l’Italia è al 99% al secondo turno, mentre per i padroni di casa vincere potrebbe non bastare. A chiudere il programma altre due sfide molto interessanti e che mettono in palio il primo posto nei rispettivi gironi. Montenegro-Lituania (girone D, Manila) alle ore 14:30 e poi Canada-Lettonia (girone H, Jakarta) alle ore 15:30 sono due sfide tra squadre già sicure di andare al secondo turno, da capire se ci andranno a punteggio pieno o meno.

Di seguito riepiloghiamo il calendario delle partite odierne, con gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Summer (canale 201) per Italia-Filippine e su Sky Sport Arena (canale 204) per Canada-Lettonia. La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO e Now TV per i match trasmessi su Sky Sport, mentre DAZN coprirà tutte le partite in programma.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

09.30 Germania-Finlandia (girone E, Okinawa)

10:00 Angola-Repubblica Domenicana (girone A, Manila)

10:45 Egitto-Messico (girone D, Manila)

11:45 Libano-Francia (girone H, Jakarta)

13:10 Australia-Giappone (girone E, Okinawa)

14:00 Italia-Filippine (girone A, Manila) – Diretta TV su Sky Sport Summer (Canale 201)

14:30 Montenegro-Lituania (girone D, Manila)

15:30 Canada-Lettonia (girone H, Jakarta) – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Summer (Canale 201) per Italia-Filippine; Sky Sport Arena (Canale 204) per Canada-Lettonia

Diretta streaming: SkyGO e Now TV per le partite trasmesse su Sky Sport, DAZN (tutte le partite)

Foto: fiba.basketball