Golf, Daniel Brown amministra il cospicuo margine nel terzo round dell’ISPS Handa World Invitational

I golfisti del DP World Tour sono giunti quasi al termine delle fatiche settimanali. Concluso da poco infatti il terzo round dell’ISPS Handa World Invitational 2023 (montepremi 1,5 milioni di dollari). L’evento nordirlandese continua ad aver un solo uomo al comando. Comincia ad amministrare il lauto vantaggio infatti il battistrada Daniel Brown.

L’inglese controlla agevolmente chiudendo il sabato con un round da -3, issandosi così ad un complessivo -14 (197 colpi). Per Brown la bellezza di 5 colpi di margine sul connazionale Alex Fitzpatrick e sul sudafricano Wilco Nienaber (foto). Quest’ultimo si è rivelato uno dei migliori di giornata grazie ad un superbo -7 bogey free. Quarta posizione in solitaria con il punteggio di -7 per lo spagnolo Adrian Otaegui.

Sul percorso par 70 del Gargorm Castle Golf Club e sul percorso par 71 del Castlerock Golf Club di Ballymena (Irlanda del Nord) in quinta piazza con -6 troviamo l’inglese John Parry, che precede di una lunghezza il connazionale Eddie Pepperel e l’iberico Angel Hidalgo. -3 ed ottavo posto per lo scozzese Connor Syme e l’inglese Tom Lewis. -2 e top ten chiusa infine dall’indiano Manu Gandas, dal danese Rasmus Neergard-Petersen, e dall”inglese Marco Penge.

Domani spazio all’ultimo e decisivo round che, come quello odierno, non avrà italiani al via. Rammarico per Gregorio De Leo, tra i migliori del primo giro. Da dimenticare l’atteso rientro nel circuito maggiore per Matteo Manassero, mai in controllo dei propri colpi sin dalle buche d’esordio.

