F1, Verstappen trionfa anche nella gara di casa ed eguaglia il record di Vettel. 5° Sainz, ritiro per Leclerc

Al termine di una gara caotica e ricca di colpi di scena per il maltempo, Max Verstappen si impone anche nel Gran Premio di casa a Zandvoort davanti alla marea oranje di Zandvoort ed eguaglia il record assoluto per il maggior numero di vittorie consecutive in Formula Uno. L’olandese della Red Bull si è portato a quota 9 successi di seguito, impattando la sequenza vincente messa in scena da Sebastian Vettel nel 2013.

Il due volte campione iridato, ormai sempre più vicino al terzo titolo, ha gestito alla perfezione ogni situazione di gara a partire dallo scroscio di pioggia del primo giro, non commettendo neanche una sbavatura di guida e dominando di fatto la corsa casalinga. Trionfo n.46 in carriera per Verstappen (l’11° dell’anno), che ha preceduto sul podio l’Aston Martin di un gagliardo Fernando Alonso e la sorprendente Alpine di Pierre Gasly.

Il francese in realtà ha tagliato il traguardo fisicamente al quarto posto, approfittando però della penalità di 5″ comminata alla Red Bull di Sergio Perez (retrocesso così in quarta piazza) per eccesso di velocità in pit-lane e centrando la sua prima top3 con i colori della scuderia francese. Bilancio negativo e giornata deludente per la Ferrari, che archivia un quinto posto con Carlos Sainz (in difficoltà sia sull’asciutto che sul bagnato) ed un ritiro con Charles Leclerc (macchina danneggiata dopo un contatto con Piastri nei primi giri).

Completano la zona punti Hamilton, 6° con la Mercedes davanti alla McLaren di Lando Norris, alla Williams di Alex Albon, alla McLaren di Lando Norris e all’Alpine di Esteban Ocon. Dopo tredici GP, Verstappen vola a +138 in classifica generale sul compagno di squadra Perez e +171 su Alonso. Da segnalare la quinta piazza di Sainz, che opera il controsorpasso su Leclerc per tre lunghezze.

ORDINE D’ARRIVO GP OLANDA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing LEADER 6

2 Fernando ALONSO Aston Martin+3.744 5

3 Pierre GASLY Alpine+7.058 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.068 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+12.541 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+13.209 5

7 Lando NORRIS McLaren+13.232 6

8 Alexander ALBON Williams+15.155 4

9 Oscar PIASTRI McLaren+16.580 5

10 Esteban OCON Alpine+18.346 6

11 Lance STROLL Aston Martin+20.087 7

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+20.840 5

13 Liam LAWSON AlphaTauri+26.147 7

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+26.410 6

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+27.388 5

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+29.893 5

17 George RUSSELL Mercedes+55.754 7

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo– 4

19 Charles LECLERC Ferrari– 3

20 Logan SARGEANT Williams– – –

Foto: Lapresse