Equitazione, Eventing Nations Cup 2023: cancellata la tappa di Bromont. Sarebbe stata contemporanea agli Europei

Il comitato organizzatore dei Bromont Horse Trials ha annunciato la rinuncia ad ospitare la tappa delle FEI Eventing Nations Cup Series 2023: l’appuntamento canadese, previsto dall’11 al 13 agosto, in contemporanea con gli Europei di completo, non ha raggiunto i requisiti minimi di partecipazione.

Per organizzare una tappa dell’Eventing Nations Cup è necessaria la partecipazione di almeno tre squadre e, a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, solo il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno confermato la loro presenza. Sebbene Spagna e Messico avessero espresso interesse, non è stato possibile risolvere entro i tempi previsti i problemi logistici relativi ai viaggi globali ed alla quarantena.

In stagione si sono già disputate sei tappe della Eventing Nations Cup, che a questo punto ne conta otto in tutto: restano in programma le gare di Arville (Belgio), dal 17 al 20 agosto, e di Boekelo (Paesi Bassi), dal 4 all’8 ottobre. L’Italia al momento si trova al secondo posto nella classifica generale, che a fine stagione assegnerà un pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

CLASSIFICA EVENTING NATIONS CUP 2023

1 Belgio 510 (scarto potenziale 70)

2 Italia 400 (scarto potenziale 45)

3 Paesi Bassi 380 (scarto potenziale 40)

4 Spagna 350 (scarto potenziale 50)

5 Francia 300 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

6 Gran Bretagna 270 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

7 Austria 175

8 Svizzera 160 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

9 Stati Uniti 160 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

10 Nuova Zelanda 145 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

11 Irlanda 130 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

12 Svezia 105 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

13 Germania 80 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

14 Australia 70 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

15 Polonia 40 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter