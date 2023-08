Equitazione, Europei completo 2023: le Nazioni iscritte nella gara a squadre e le avversarie dell’Italia per il pass olimpico

Dal 9 al 13 agosto a Le Pin au Haras, in Francia, si disputeranno gli Europei 2023 di completo dell’equitazione, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio due pass per le squadre meglio classificate non ancora qualificate.

Sono stati diramati gli elenchi dei partecipanti alla competizione continentale: sono 57 i binomi iscritti, in rappresentanza di 13 Paesi, ma di questi soltanto 10 presentano almeno 3 binomi per partecipare alla competizione a squadre.

Tra questi 10 Paesi, però, ben 6 hanno già staccato il pass olimpico, ovvero Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Svizzera. A giocarsi i due pass olimpici in palio, dunque, saranno quattro Nazioni, ovvero Austria, Belgio, Paesi Bassi ed Italia.

ELENCO ISCRITTI EUROPEI COMPLETO 2023

Austria

DUNST, Daniel (10003950) CHEVALIER 97 (106BR71)

KHODDAM – HAZRATI, Katrin (10011591) OKLAHOMA 2 (105BS04)

SIEGL, Lea (10100334) VAN HELSING P (105RV82)

Belgio

DE LIEDEKERKE – MEIER, Lara (10009961) HERMIONE D’ARVILLE (106MA47)

DONCKERS, Karin (10000161) FLETCHA VAN ‘T VERAHOF (103CH88)

GAVRILOVIC, Cyril (10058250) ELMUNDO DE GASCO (106XH28)

MAGNUS, Tine (10045338) CHAMPAGNE PIA Z (104XU68)

VERVAECKE, Senne (10097040) GOOGLE VAN ALSINGEN (105PP18)

VERWIMP, Jarno (10118451) MAHALIA (106LQ20)

Danimarca

RAMSGAARD, Hanne Wind (10066977) AMEQU TORINO (106DJ55)

Finlandia

MANNINEN, Veera (10128294) SIR GREG (104RK62)

Francia

LAGHOUAG, Karim Florent (10004636) TRITON FONTAINE (104LX44)

LANDOIS, Stephane (10036764) RIDE FOR THAIS CHAMAN DUMONTCEAU (106FK63)

LE COZ, Gireg (10034043) AISPRIT DE LA LOGE (105HN76)

MAKSUD, Gaspard (10058568) ZARAGOZA (106NB79)

MASSIE, Benjamin (10044029) EDITION FONROY (106YW06)

TOUZAINT, Nicolas (10005109) ABSOLUT GOLD HDC (105FL48)

Germania

ALDINGER, Nicolai (10012367) TIMMO (105UC47)

AUFFARTH, Sandra (10011729) VIAMANT DU MATZ (104TQ35)

HANSEN-HOTOPP, Malin (10004873) CARLITOS QUIDDITCH K (106HF09)

JUNG, Michael (10005015) FISCHERCHIPMUNK FRH (104LS84)

ROBINE, Jerome (10089901) BLACK ICE (105FN41)

WAHLER, Christoph (10036633) CARJATAN S (105DV72)

Gran Bretagna

CANTER, Rosalind (10011524) LORDSHIPS GRAFFALO (106EB79)

COLLETT, Laura (10013696) LONDON 52 (105MA75)

INGHAM, Yasmin (10088533) BANZAI DU LOIR (105RG83)

JACKSON, Tom (10068416) CAPELS HOLLOW DRIFT (105OQ42)

KING, Kitty (10004727) VENDREDI BIATS (104PR14)

MCEWEN, Tom (10037521) JL DUBLIN (105PQ61)

Irlanda

BERRY, Susannah (10076361) CLEVER TRICK (106MH22)

CASSELLS, Ian (10075812) WOODENDFARM JACK O D (106OG07)

ENNIS, Sarah (10005414) GRANTSTOWN JACKSON (106DW05)

KUEHNLE, Jennifer (10118089) POLLY BLUE EYES (104WZ23)

MURPHY, Joseph (10004583) CALMARO (105TU82)

WARD, Felicity (10029910) REGAL BOUNTY (105RH07)

Italia

BERTOLI, Evelina (10004113) FIDJY DES MELEZES (105TL57)

BORDONE, Susanna (10000261) IMPERIAL VAN DE HOLTAKKERS (104LJ58)

GIRARDI, Fosco (10078334) EUPHORIE (105XC24)

PORTALE, Emiliano (10009487) SCUDERIA 1918 FUTURE (105SI42)

SACCHETTI, Federico (10098066) GRC SHIRAZ (106IZ68)

UGOLOTTI, Giovanni (10004244) SWIRLY TEMPTRESS (106CC40)

Paesi Bassi

BLOM-HULSMAN, Merel (10007318) VESUVE D’AVEYRON (106EZ46)

BOONZAAIJER, Janneke (10073570) ACSI CHAMP DE TAILLEUR (105AR46)

DE JONG, Sanne (10056626) ENJOY (104WP05)

HEFFERNAN, Andrew (10003591) GIDEON (105PP04)

PEN, Elaine (10027360) DIVALI (105RA79)

WILKEN, Jordy (10043112) WILBERT BO (105EL82)

Polonia

PAWLAK, Joanna (10044098) FANTASTIC FRIEDA (105GO36)

Svezia

ALGOTSSON OSTHOLT, Sara (10000201) DYNAMITE JACK (106VO82)

ANDERSEN, Frida (10013251) BOX LEO (105CJ66)

FORSBERG, Lina (10119545) KAIZEN (105EI89)

SJOBORG, Sofia (10105783) BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF Z (105OR33)

STAAM, Amanda (10031631) CORPOUBET AT (106MJ22)

Svizzera

GODEL, Robin (10107719) GRANDEUR DE LULLY CH (104EP89)

JOHNER, Mélody (10009111) TOUBLEU DE RUEIRE (104JG55)

MINDER, Nadja (10123129) TOBLERONE (105YY23)

VOGG, Felix (10010431) COLERO (104WN06)

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter