Equitazione: l’Italia risale in nona posizione dopo il cross country nel completo di Boekelo

La seconda prova dell’ultima tappa della FEI Nations Cup 2023 di completo, in corso di svolgimento a Boekelo, in Olanda, si è conclusa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio per quanto riguarda il cross country.

A comandare la classifica è la Francia, che è risalita dalla terza posizione e ora è in testa con uno score di 97,8 penalità, davanti al Belgio, secondo a 113,0, e alla Gran Bretagna 122,2; in una graduatoria dove la Germania, prima dopo il dressage, ha perso quota subendo addirittura due eliminazioni e precipitando sino all’undicesima piazza.

Ottime notizie in casa Italia: gli azzurri infatti sono risaliti dalla dodicesima alla nona piazza per un totale di 143,9 penalità. Frutto di un’ottima mattina di cross country. Al netto dell’eliminazione di Evelina Bertoli, infatti, la pattuglia tricolore ha visti grandi protagonisti Umberto Riva (su Falconn Sunheup Z), capace di chiudere a 32,6, Giovanni Ugolotti (in sella a Billy Hennessey), con un punteggio di 51,0, e infine Paolo Torlonia (su ESI Bethany Bay), abile a riscattarsi dopo un dressage sofferto con una quota di 60.3.

Domani la terza e ultima prova in agenda, quella di salto a ostacoli, che definirà la classifica finale di questo evento e della stagione 2023 di Eventing Nations Cup.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter