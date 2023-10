Equitazione: l’Italia chiude al decimo posto il completo di Boekelo nell’ultima tappa della Nations Cup

L’ultima tappa della FEI Nations Cup di completo si è ufficialmente conclusa. A Boekelo, in Olanda, cavalieri e amazzoni hanno completato la quattro giorni dedicata al dressage, al cross country e alla prova di salto a ostacoli, quest’ultima conclusasi pochi minuti fa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A vincere la prova è stata la Francia, che ha concluso complessivamente con uno score di 97,8 penalità, che è riuscita a precedere, nell’ordine, la Gran Bretagna, seconda a quota 111,2, e il Belgio, terzo a 129,0 penalità.

Per l’Italia invece è arrivato, alla fine, un piazzamento che vale il 10 ° posto. Il totale azzurro è stato di 172,3 penalità, maturato dai punteggi messi a referto da Umberto Riva (su Falconn Sunheup Z – 40,6), Giovanni Ugolotti (Billy Hennessy – 59,4) e Paolo Torlonia (su ESI Bethany Bay – 72,3); senza dimenticare l’eliminazione di ieri per Evelina Bertoli.

La graduatoria individuale, invece, ha visto il francese Nicolas Touzaint (in sella a Diabolo Menthe) risultare come il migliore con uno score di 25,4; davanti alla belga Lara de Liedekerke-Meier (su Ducati d’Arville – 28,6) e alla britannica Rosalind Canter (su MHS Seventeen – 28,6), in un ranking che ha visto Umberto Riva chiudere in 27esima piazza a 40,6.

La classifica a squadre della FEI Nations Cup 2023 di completo è stata vinta dal Belgio a 610 punti, mentre l’Italia ha chiuso a 440 ottenendo, va ricordato, il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, complice anche il forfait della Spagna per questo evento.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter