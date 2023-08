Come cambia il tabellone di Sinner a Toronto: fuori Auger-Aliassime e anche Tsitsipas!

Il tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Toronto 2023 si è allineato agli ottavi, dove è presente Jannik Sinner, numero 7 del seeding, il quale affronterà lo scozzese Andy Murray, già giustiziere all’esordio dell’azzurro Lorenzo Sonego. L’altra testa di serie azzurra, Lorenzo Musetti, numero 16, giocherà, invece, il proprio ottavo di finale contro il russo Daniil Medvedev, numero 2.

Per Sinner, dunque, se nel terzo turno non ci sarà l’incrocio col canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del seeding, eliminato all’esordio, in caso di successo contro Murray non ci sarà neppure lo scontro ai quarti con il numero 4, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, ma l’avversario uscirà dal match tra il transalpino Gael Monfils, in tabellone con il ranking protetto, e l’australiano Aleksandar Vukic, lucky loser entrato nel main draw dopo il forfait a tabellone compilato del bulgaro Grigor Dimitrov.

In vista di un possibile ingresso di Sinner in semifinale, al momento a presidiare la parte alta del tabellone c’è ancora il numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che però se la vedrà agli ottavi con il numero 15, il polacco Hubert Hurkacz, infine dopo un ipotetico approdo in finale l’avversario che potrebbe uscire dalla parte bassa potrebbe essere proprio il numero 2, il russo Daniil Medvedev, che se la vedrà agli ottavi con Lorenzo Musetti.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 TORONTO 2023

(1) Alcaraz vs (15) Hurkacz

(12) Paul vs (Q) Giron

(PR) Monfils vs (LL) Vukic

Murray vs (7) Sinner

McDonald vs (WC) Raonic

Davidovich Fokina vs (3) Ruud

(8) Fritz vs De Minaur

(16) Musetti vs (2) Medvedev

Foto: LaPresse