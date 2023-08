Jannik Sinner potrebbe guadagnare una/due posizioni nel ranking ATP a Toronto. Ma alle spalle…

Il derby italiano ai sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis ha visto Jannik Sinner battere Matteo Berrettini e portare a 90 il bottino di punti incamerati. Riferendosi prettamente al ranking ATP, il match era importante per Jannik Sinner, che punta a difendere la casella numero 8, che permetterebbe all’azzurro di evitare nell’ultimo Slam stagionale i primi 4 della classifica fino ai quarti.

Sinner lunedì scorso era 8° nel ranking ATP con 3815 punti, quota alla quale è ritornato vincendo il derby con Berrettini, dato che ha eguagliato il risultato raggiunto a Montreal lo scorso anno, ma per migliorare il proprio piazzamento l’azzurro deve obbligatoriamente vincere il torneo, eventualità che lo porterebbe a quota 4725, che al momento vale il 6° posto virtuale (scavalcherebbe certamente Andrey Rublev e, nel caso in cui esca agli ottavi, anche Casper Ruud).

Qualora non dovesse vincere il torneo, Sinner potrebbe migliorare il proprio bottino di punti, ma non la propria posizione: passare ai quarti vorrebbe dire portarsi a 3905, arrivare in semifinale varrebbe quota 4085, entrare in finale significherebbe quota 4325. In questo caso, inoltre, l’azzurro potrebbe esporsi al sorpasso di Taylor Fritz, che con il passaggio in semifinale salirebbe a 3875, con l’approdo in finale andrebbe a 4115, e con la vittoria del torneo si porterebbe a 4515.

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER 14 AGOSTO

Ranking lunedì 7 agosto: 3815 punti, 8° posto.

Punti da scartare lunedì 14 agosto: 90 (Montreal 2022).

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto (al momento 90).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 3815 punti, 8° posto virtuale. Potrebbe essere scavalcato da Taylor Fritz in caso di approdo in semifinale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 3905 punti, 8° posto virtuale. Potrebbe essere scavalcato da Taylor Fritz in caso di ingresso in finale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 4085 punti, 8° posto virtuale. Potrebbe essere scavalcato da Taylor Fritz in caso di ingresso in finale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 4325 punti, 8° posto virtuale. Potrebbe essere scavalcato da Taylor Fritz in caso di vittoria nel torneo.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4725 punti, 6° posto virtuale. Sorpasso certo su Andrey Rublev e, nel caso in cui esca agli ottavi, anche su Casper Ruud.

Foto: LaPresse