Ciclismo, Mondiali 2023: il borsino dei favoriti della cronometro. Filippo Ganna sfida la coppia belga

Proseguono i Mondiali di ciclismo su strada di Glasgow 2023 con un altro appuntamento molto atteso. Si disputa oggi infatti la prova a cronometro riservata agli uomini elite. 47.8 km da e verso Stirling con lunghi rettilinei nella parte iniziale ed uno strappo finale (800 metri al 6%) con fondo stradale in ciottolato che potrebbe fare la differenza.

I candidati al successo sono tanti e tutti di elevatissimo livello. Nonostante una prova in linea non del tutto convincente, il nostro favorito è Remco Evenepoel. Il giovane belga, dopo aver salutato la maglia iridata per le gare in linea, sarà deciso a prendersi quella per le prove contro il tempo, specialità in cui si è dimostrato in assoluto il migliore in questa stagione.

I grandi rivali dell’ultimo vincitore della Vuelta sono due, di cui uno porta i colori azzurri: stiamo parlando di Filippo Ganna e Wout van Aert. L’italiano vuole riprendersi un titolo vinto nel 2020 e nel 2021 e lasciato lo scorso anno. Dopo quanto fatto in pista, nulla gli è precluso. Anche Van Aert sarà spinto dalla voglia di rivalsa, dopo l’ennesimo secondo posto ottenuto nella prova in linea.

Grandi protagonisti della prova in linea anche alcuni dei candidati di “seconda fascia”. Su tutti ovviamente Tadej Pogacar, sempre a suo agio sulla bici da crono su ogni distanza. Cade in questa categoria anche Stefan Küng, quinto un po’ a sorpresa sul traguardo di Glasgow e con un motore assolutamente perfetto per la prima parte del tracciato.

Tra i nomi da tenere d’occhio ci saranno il campione uscente Tobias Foss, il francese Remi Cavagna e la coppia britannica formata dall’esperto Geraint Thomas e dal giovanissimo Joshua Tarling. Da citare infine anche Rohan Dennis, Mikkel Bjerg, Bruno Armirail, Jay Vine e Brandon McNulty, oltre al secondo azzurro, Mattia Cattaneo.

BORSINO FAVORITI CRONOMETRO MONDIALI 2023

***** Remco Evenepoel

**** Wout van Aert, Filippo Ganna

*** Tadej Pogacar, Stefan Küng, Geraint Thomas

** Joshua Tarling, Tobias Foss, Remi Cavagna, Mikkel Bjerg

* Rohan Dennis, Brandon McNulty, Jay Vine, Bruno Armirail, Mattia Cattaneo

