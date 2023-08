Canoa slalom, Mondiali J/U23 Cracovia 2023: tre bronzi per l’Italia nelle gare a squadre

Si aprono con le gare a squadre i Mondiali J/U23 di canoa slalom, in corso a Cracovia, in Polonia: l’Italia termina questa prima giornata con tre medaglie di bronzo, ottenute nel kayak U23 maschile, nella canadese U23 maschile e nella canadese U23 femminile, mentre nel kayak junior maschile gli azzurrini sono quarti.

Nel kayak under 23 maschile Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna), Tommaso Barzon (CC Verona) e Leonardo Grimandi (CC Bologna) terminano al terzo posto con il tempo di 91.04. Vince la Francia, prima in 87.09, davanti alla Spagna, seconda in 87.90.

Nella canadese under 23 maschile Flavio Micozzi (Marina Militare), Martino Barzon (Aeronautica Militare) ed Elio Maiutto (CC Ivrea) si classificano terzi con il tempo di 96.21, mentre il successo va alla Francia, oro in 88.13, davanti alla Gran Bretagna, argento in 95.10.

Nella canadese under 23 femminile Elena Borghi (Carabinieri), Marta Bertoncelli (Carabinieri) ed Elena Micozzi (Marina Militare) sono di bronzo con il crono di 107.49, nella gara vinta dalla Repubblica Ceca, prima in 102.30. davanti alla Francia, seconda in 106.28.

Nel kayak junior maschile Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna), Gabriele Grimandi (CC Bologna) e Michele Pistoni (CC Ivrea) si fermano al quarto posto in 95.27, nella prova vinta dalla Germania in 89.00, davanti alla Francia, seconda in 91.50, ed Repubblica Ceca, terza in 93.45.

Foto: Pier Colombo