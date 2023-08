Canoa slalom, Mondiali J/U23 Cracovia 2023: fuori in semifinale gli azzurrini nel kayak U23 e nella canadese junior

La prima giornata dei Mondiali J/U23 di canoa slalom, in corso a Cracovia, in Polonia, dedicata a semifinali e finali individuali non sorride all’Italia, in quanto i quattro azzurrini oggi impegnati tra kayak Under 23 e canadese junior non superano lo scoglio delle semifinali.

Nel kayak Under 23 maschile escono di scena in semifinale sia Tommaso Barzon si classifica 21° in 89.85 (4 penalità), che Leonardo Grimandi, condannato da un salto di porta, il quale termina 36° in 136.09 (52 penalità).

Nel kayak Under 23 femminile Marta Bertoncelli, nonostante il percorso netto si ferma in semifinale al 15° posto in 100.18, infine nella canadese junior maschile Elio Maiutto termina 29° a causa di un salto di porta, chiudendo con il crono di 146.47 (50 penalità).

Foto: Pier Colombo