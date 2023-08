Hockey prato femminile, in palio un pass olimpico agli Europei 2023. L’Italia avrà poi altre occasioni?

La 16ma edizione degli EuroHockey Championship di hockey su prato femminile, in cui l’Italia sarà tra le 8 Nazioni protagoniste, si svolgerà a Mönchengladbach, in Germania, dal 18 al 26 agosto prossimi: la squadra vincitrice si qualificherà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Qualora l’Italia non dovesse riuscire a vincere, disputerà uno dei tornei di qualificazione olimpica che si disputeranno dal 13 al 21 gennaio 2024: la partecipazione automatica è dovuta al fatto che per la Gran Bretagna soltanto l’Inghilterra può prendere parte alle selezioni olimpiche e l’Europa ha diritto a 8 posti.

Per questo motivo tutte le formazioni che parteciperanno agli EuroHockey Championship 2023, ad esclusione della Scozia e della vincitrice (o della seconda classificata, qualora dovesse vincere la Scozia), parteciperanno ad uno dei due tornei di qualificazione olimpica.

Gli altri due posti dell’Europa sono andati a Repubblica Ceca ed Ucraina, le formazioni meglio piazzate, tra quelle eleggibili, agli EuroHockey Championship II. Alle Olimpiadi saranno in programma due tornei (uno maschile ed uno femminile): vi parteciperanno 12 squadre per genere, ciascuna composta da 16 unità.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE HOCKEY PRATO FEMMINILE

Nazione ospitante: 1 squadra – Francia

Qualificazioni continentali: 5 squadre

Si qualificherà la squadra vincitrice di ciascuna delle seguenti competizioni continentali:

African Hockey Road to Paris 2024 (da disputarsi nel 2023)

Pan American Games 2023

Asian Games 2022 (da disputarsi nel 2023)

EuroHockey Championship 2023

Oceania Cup 2023 – Australia

Tornei di qualificazione olimpica di hockey FIH: 6 squadre

Ci saranno 2 tornei di qualificazione olimpica di hockey FIH, composti da 8 squadre ciascuno (16 squadre in totale), che si terranno dal 13 al 21 gennaio 2024. Il numero di squadre di ciascun continente che parteciperanno a questi tornei è basato sulle quote continentali determinate grazie al FIH World Ranking del 31 gennaio 2023: dato che per la Gran Bretagna soltanto l’Inghilterra può partecipare alle selezioni olimpiche, e visto che l’Europa ha diritto a 8 posti, tutte le formazioni che parteciperanno agli EuroHockey Championship, ad esclusione della Scozia e della vincitrice (o della seconda classificata, qualora dovesse vincere la Scozia), parteciperanno ad uno dei due tornei di qualificazione olimpica. Gli altri due posti dell’Europa sono andati a Repubblica Ceca ed Ucraina, le formazioni meglio piazzate, tra quelle eleggibili, agli EuroHockey Championship II. Si qualificheranno ai Giochi le prime 3 classificate di ciascuno dei due tornei.

Foto: LaPresse