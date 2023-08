Canoa slalom, Mondiali J/U23 2023: oro per Michele Pistoni nel kayak cross junior!

Si chiudono con il botto per l’Italia i Mondiali J/U23 2023 di canoa slalom, in corso a Cracovia, in Polonia: nel kayak cross conquista la medaglia d’oro nella categoria junior maschile Michele Pistoni, 17enne del Canoa Club Ivrea.

Nel kayak cross junior maschile in finale Michele Pistoni (Canoa Club Ivrea) precede il transalpino Martin Cornu, medaglia d’argento, e lo statunitense Kyler James Long, medaglia di bronzo. L’altro azzurrino in gara, Xabier Ferrazzi, non supera i time trials.

Nel kayak cross under 23 maschile successo del britannico Sam Leaver, davanti al neozelandese Nicholas Collier, secondo, ed all’altro britannico Jonny Dickson, terzo. In casa Italia esce nelle batterie Tommaso Barzon, mentre Leonardo Proietti non supera i time trials.

Foto: comunicato stampa Federcanoa