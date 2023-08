Canoa slalom, Mondiali J/U23 Cracovia 2023: oro per Xabier Ferrazzi nel kayak junior maschile!

Si colorano d’azzurro i Mondiali J/U23 di canoa slalom, in corso a Cracovia, in Polonia: l’Italia centra la medaglia d’oro con Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna) nel kayak junior maschile. Nella canadese under 23 quarto posto per Flavio Micozzi (Marina Militare) tra gli uomini e quinta posizione per Marta Bertoncelli (Carabinieri) tra le donne.

Nel kayak junior maschile l’oro va a Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna), primo in 81.77 (percorso netto), che supera il transalpino Martin Cornu, secondo in 82.27, e lo sloveno Ziga Lin Hocevar, terzo in 83.31. Escono in semifinale Michele Pistoni (CC Ivrea), 23° in 96.29 (2 penalità), e Gabriele Grimandi (CC Bologna), 33° in 138.47 (50 penalità).

Nella canadese under 23 maschile Flavio Micozzi (Marina Militare) è quarto in 91.51 (percorso netto) nella gara vinta dal transalpino Jules Bernardet in 89.58 davanti al britannico Kuts Rozentals, secondo in 90.68, ed allo sloveno Nejc Polencic, terzo in 91.24. In finale anche Martino Barzon (Aeronautica Militare), ottavo in 95.49 (4 penalità).

Nella canadese under 23 femminile Marta Bertoncelli (Carabinieri) si classifica quinta in 103.54 (percorso netto) nella finale vinta dalla slovacca Sona Stanovska in 96.55 davanti alla ceca Tereza Kneblova, seconda in 97.12, ed alla statunitense Evy Leibfarth, terza in 97.34. Fuori in semifinale Elena Micozzi (Marina Militare), 13ma in 105.42 (6 penalità), ed Elena Borghi (Carabinieri), 28ma in 152.17 (50 penalità).

Foto: LiveMedia/Tonello Abozzi