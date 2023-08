Camila Giorgi-Pegula oggi, US Open 2023: orario, programma, tv, streaming

Camila Giorgi debutta all’US Open 2023. La tennista marchigiana viene da mesi di tennis ‘a spizzichi e bocconi’ a causa di numerosi acciacchi patiti tra ginocchio e polso, con la sua classifica che ne ha risentito. Uscita dalle migliori 50 al mondo, vorrà ritentare la scalata, ma in un torneo che non le ha mai regalato troppe soddisfazioni (quarto turno nel 2013, poi quattro eliminazioni al secondo turno) avrà un’avversaria assai complicata in Jessica Pegula.

Numero 3 del tabellone principale, la padrona di casa arriva carica a mille dopo il successo nel torneo di Montreal, secondo 1000 della sua carriera; a 29 anni sta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera, grazie soprattutto ad un’ottima costanza di rendimento che l’ha portata a toccare le vette del ranking mondiale.

Quello tra Camila Giorgi e Jessica Pegula sarà l’undicesimo confronto nella loro carriera. Il bilancio è pesantemente a favore della statunitense, che ha trionfato in otto occasioni, l’ultima nello scorso Roland Garros quando l’azzurra si dovette ritirare al termine del primo set del match di secondo turno a causa di un problema al ginocchio. L’ultimo trionfo della marchigiana è nella semifinale di Montreal 2021, torneo poi da lei vinto, per 6-3 3-6 6-1, mentre l’altro successo è nei quarti di finale del torneo di Carson nel lontano 2011.

Il match tra Camila Giorgi e Jessica Pegula sarà il secondo in programma all’Arthur Ashe Stadium e prenderà il via dopo la sfida tra Daniil Medvedev ed Attila Balasz, che comincerà alle 18.00 italiane. Il match sarà visionabile in esclusiva in chiaro su SuperTennis, che offrirà quattro partite in contemporanea con l’utilizzo del ‘mosaico’ premendo il tasto verde del proprio telecomando, ed in streaming su supertennis.tv. Sarà possibile assistere alla partita anche sulla piattaforma a pagamento SuperTennix. OA Sport coprirà la sfida con la consueta DIRETTA LIVE.

GIORGI-PEGULA, US OPEN 2023, IL CALENDARIO

29 agosto – Arthur Ashe Stadium (ora italiana)

18.00 Daniil Medvedev – Attila Balasz – primo turno uomini

a seguire Camila Giorgi – Jessica Pegula – primo turno donne

GIORGI-PEGULA, US OPEN 2023, COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (64 digitale Terrestre)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

