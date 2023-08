US Open 2023, Jannik Sinner terzo favorito secondo l’Intelligenza Artificiale del torneo

Da domani si farà sul serio e i match del tabellone principale degli US Open 2023 prenderanno il via. Il sorteggio del 24 agosto ha stabilito il percorso che i tennisti presenti dovranno seguire per arrivare alla Finale e giocarsi il titolo ambito dell’ultimo Slam della stagione. Chi sono i favoriti?

Tanti hanno risposto a questa domanda e tra gli addetti ai lavori c’è piena convinzione che sarà una questione a due tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, replicando quanto già accaduto nell’atto conclusivo di Wimbledon, vinto dal funambolico iberico, e nell’ultimo 1000 di Cincinnati in cui è stato l’asso serbo a fare la voce grossa.

A dare un’indicazione sul roster dei favoriti è stata anche l’Intelligenza Artificiale che ha analizzato le caratteristiche del tabellone. In questo contesto, Djokovic svetta davanti ad Alcaraz, sulla graduatoria dei favoriti. Colpisce l’attenzione che Jannik Sinner sia, secondo l’AI, il terzo favorito per il successo finale.

L’altoatesino (n.6 del mondo e n.4 della Race) ha recentemente vinto il Masters1000 di Toronto ed è inserito in una parte del tabellone molto complicata, ovvero nel quarto di Alcaraz. Un Sinner, infatti, che potrebbe affrontare nell’ordine, dal terzo turno, Stan Wawrinka, Sascha Zverev, Alcaraz per l’appunto, Medvedev e Djokovic. Vedremo che cosa riuscirà a fare il nostro portacolori, che precede nella classifica menzionata Medvedev e Frances Tiafoe.

*crunching the numbers*

According to the IBM AI Draw Analysis, the 23x Grand Slam champ has the most favorable men’s singles draw.@IBM | #USOpen pic.twitter.com/iaeT2RexmG

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2023