US Open, Lorenzo Musetti: “Non ho espresso quello che so fare, penso alla Coppa Davis per rifarmi”

“Una sconfitta che fa molto male“. In questi termini si è espresso Lorenzo Musetti al termine della brutta partita disputata nel primo turno degli US Open 2023 contro il qualificato francese Titouan Droguet, persa dal tennista toscano con il punteggio di 6-3 0-6 6-7 (5) 6-3 6-2. Aveva grandi ambizioni il carrarino in questo torneo, desideroso di approdare alla seconda settimana.

Le cose sono andate diversamente e il suo tennis scintillante nella partita in questione non si è mai visto. Nella conferenza stampa post match, il giocatore italiano è stato chiaro: “Oggi al servizio non ho ottenuto dei punti diretti, non sono stato in grado di essere penetrante con il dritto e di giocare libero di rovescio. In sostanza, non ho fatto il mio gioco. Il 6-0 poteva essere una iniezione di fiducia, non sono mai riuscito a cambiare marcia. Questo è quello che mi dispiace di più“.

Esperienza nordamericana che si chiude e quello che Lorenzo si porta da questo mese sono le queste sensazioni: “Dovrò lavorare su aspetti gestionali legati non solo al tennis. Spero che questa partita mi faccia maturare ancora di più, c’è ancora tanto da fare per stabilizzarsi e compiere quello step in avanti che è il mio obiettivo. Questo è un passo falso che mi stoppa un po’, ho la fortuna di giocare tutte le settimana e di voltare pagina. Testa alla Coppa Davis e al programma dei tornei asiatici“.

L’Italia giocherà la fase a gironi delle Finali della Davis alla Unipol Arena di Bologna, affrontando dal 13 settembre Canada, squadra detentrice del titolo, Cile e Svezia. In questa sede, Musetti si augura di dare il proprio contributo e di rifarsi.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini

Foto: LaPresse