Calendario Universiadi 2023 oggi: orari 6 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Verranno messi in palio nel Giorno 9 altri 44 titoli nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, domenica 6 agosto, saranno assegnati 15 ori nel canottaggio, 14 nell’atletica, 7 nel nuoto, 3 nel tennis, 2 nella scherma, ed 1 nel basket, nel volley e nei tuffi.

Anche in questa undicesima giornata di gare sarà numerosa la presenza degli italiani in gara, con gli azzurri che potranno rimpinguare il medagliere con le gare di canottaggio, nuoto, scherma ed atletica. Per gli sport di squadra giocheranno le semifinali entrambe le Nazionali azzurre di pallanuoto.

Per i tuffi in gara nelle eliminatorie della piattaforma individuale da 10 metri maschile Julian Verzotto. La diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su FISU.tv, eurosport.it, discovery+. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dalle ore 08.00.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2023 OGGI

Domenica 6 agosto

01.00 ATLETICA Mezza Maratona Finale donne (classifica individuale e a squadre)

01.15 ATLETICA Mezza maratona Finale uomini (classifica individuale e a squadre)

03.00 NUOTO Batterie (50m rana D – FERRAGUTI Alessia, 50m stile U – IZZO Giovanni, FRANCESCHI Nicolò, 200m farfalla D – PIROVANO Anna, CRISPINO Antonella, 50m stile D – SCOTTO DI CARLO Viola, LAQUINTANA Sonia, staffetta 4x200m stile U – Italia)

03.00 CANOTTAGGIO Tutte le specialità Finali B e Finali A (15 Finali A) (Finali B: 1x PLM Rabatti; Finali A: 1x SM Peretti, 2- SM Gardino, Pappalettera, 2x SM Gaione, Cangialosi, 4- SM Gergolet, Ferrio, Timpanaro, Mattana, 8+SM Peretti, Gergolet, Gaione, Cangialosi, Gardino, Pappalettera, Timpanaro, Mattana, t. Clerici, 1x SF Pedrola, 2- SF Benvenuti, Cravero, 2x SF El Idrissi, Colasante, 4- SF Borriello, Noseda, Ascalone, Zerboni, 8+ SF Noseda, Pedrola, Borriello, Ascalone, Benvenuti, Zerboni, El Idrissi, Colasante, t. Clerici, 4x SMix Tonelli, Borgonovo, Corazza, Borghi, 2x PLM Tonelli, Borgonovo, 1xPLF Sali, 2xPLF Borghi, Corazza)

03.00 PALLANUOTO L26-5B (9°-11° posto) Singapore-Slovacchia

03.30 SCHERMA Spada maschile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta (Italia – MENCARELLI Simone, ARMALEO Filippo, PAOLINI Giacomo, GAETANI Giulio)

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio misto Finali

04.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – Quarti di finale

04.00 TUFFI Preliminare Piattaforma Uomini (VERZOTTO Julian)

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE 6A-5A (5°-6° posto) Singapore-Sudafrica

04.30 SCHERMA Fioretto femminile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta (Italia – ROSSINI Serena, TANGHERLINI Elena, CRISTINO Anna, AMORE Giulia)

04.45 PALLANUOTO L27-L29 (5°-8° posto) Cina-Grecia

05.00 BASKET WM29-WM32 (9°-10° posto) Polonia-Cina

05.00 BASKET LM27-LM26 (13°-15° posto) Azerbaigian-Sudafrica

05.00 BASKET WM33-WM34 (5°-6° posto) Romania-Finlandia

06.30 PALLANUOTO L28-L30 (5°-8° posto) Germania-Giappone

07.00 TUFFI Piattaforma Uomini Semifinale

08.15 PALLANUOTO W27-W29 (Semifinali) Ungheria-USA

09.00 SCHERMA Spada maschile a squadre Finale 3° posto

09.00 BASKET LM35-LM36 (Finale 3°posto) USA-Argentina

09.00 BASKET LM33-LM34 (7°-8° posto) Corea del Sud-Lituania

09.00 BASKET LM29-LM32 (11°-12° posto) Cina Taipei-Giappone

09.00 VOLLEY LM36-LM39 (7°-8° posto) Ucraina-Portogallo

09.00 VOLLEY LM33-LM34 (11°-12° posto) Cina Taipei-Giappone

09.00 VOLLEY WM37-WM40 (13°-14° posto) Repubblica Ceca-India

09.00 VOLLEY LM37-LM40 (15°-16° posto) Azerbaigian-Hong Kong

09.15 TUFFI Trampolino 3m Donne Finale

10.00 SCHERMA Fioretto femminile a squadre Finale 3° posto

10.00 PALLANUOTO W28-W30 (Semifinali) Georgia-Italia (Italia – DA ROLD Nicolò Giorgio Maria, DEL BASSO Mario, FARAGLIA Pietro, OCCHIONE Davide, GUIDI Mario, PODGORNIK Daniel, CAMPOPIANO Eduardo, DE MICHELIS Francesco, FARAGLIA Francesco, LANFRANCO Julien, GUERRATO Stefano, PANERAI Federico Neri, VITALE Alessandro)

11.00 SCHERMA Spada maschile a squadre Finale

11.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – Semifinali

11.00 VOLLEY FEMMINILE LW19-LW21 (Finale 3°posto) Brasile-Polonia

11.30 VOLLEY WM36-WM39 (5°-6° posto) Germania-Argentina

11.30 VOLLEY WM33-WM34 (9°-10° posto) Corea del Sud-Brasile

12.00 ATLETICA Lancio del giavellotto Finale uomini

12.05 SCHERMA Fioretto femminile a squadre Finale

12.05 ATLETICA 800m Finale uomini

12.10 ATLETICA Salto in lungo Finale uomini

12.20 ATLETICA 1500m Finale donne (PELLICORO Laura)

12.30 NUOTO Semifinali (50m rana D, 50m stile U, 200m farfalla D, 50m stile D) e Finali (800m stile Libero D – RAMATELLI Giulia, CESARANO Noemi, 100m farfalla U – FERRARO Christian, 200m stile D – D’INNOCENZO Giulia, 50m dorso D – PASQUINO Francesca, TOMA Federica, 200m dorso U – LAMBERTI Michele, 50m rana U – VIBERTI Ludovico Blu Art, PINZUTI Alessandro, staffetta 4x200m stile U)

12.30 ATLETICA Salto in alto Finale donne

12.50 ATLETICA Staffetta 4x100m Finale donne

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE 1A-4A (Semifinale) Cina-Australia

13.10 ATLETICA Staffetta 4x100m Finale uomini

13.30 BASKET WM35-WM36 (Finale) Brasile-Repubblica Ceca

13.40 ATLETICA 5000m Finale uomini

14.00 VOLLEY FEMMINILE WW19-WW21 (Finale) Giappone-Cina

14.20 ATLETICA Staffetta 4x400m Finale donne

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE 2A-3A (Semifinale) Italia-Giappone (Italia – ALTAMURA Elena, CAROSI Sara, CORDOVANI Sara, GAGLIARDI Gaia, MEGGIATO Carlotta, NESTI Letizia, REPETTO Anna, UCCELLA Valeria, DI CLAUDIO Luna, GALBANI Giorgia, NARDINI Cecilia, RANALLI Chiara, SAPIENZA Francesca)

14.40 ATLETICA Staffetta 4x400m Finale uomini

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2023 OGGI: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU.tv, eurosport.it, discovery+.

Diretta testuale: dalle 08.00 OA Sport.

Foto: comunicato stampa CUSI