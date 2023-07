Calendario Universiadi 2023: orari giornalieri, programma, tv, tutte le finali

La 31ma edizione delle Universiadi Estive è stata posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023 e si disputerà da venerdì 28 luglio a martedì 8 agosto a Chengdu, in Cina: nel complesso verranno assegnati 269 titoli in undici giorni, anche se le competizioni scatteranno già giovedì 27.

La Cerimonia d’Apertura si terrà venerdì 28 luglio, a gare iniziate, anche se le medaglie verranno assegnate dal giorno successivo, mentre la Cerimonia di Chiusura si terrà martedì 8 agosto. La diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su FISU.tv.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2023

Giovedì 27 luglio

02.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Qualificazione maschile e femminile

04.00 PALLANUOTO Giappone(A2)-Germania(A5)

05.15 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Qualificazione maschile e femminile Shoot off

05.45 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Ottavi a squadre maschile e femminile

05.45 PALLANUOTO Singapore(A3)-Ungheria(A4)

06.15 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Quarti a squadre maschile e femminile

06.45 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Semifinali a squadre maschile e femminile

07.30 PALLANUOTO Slovacchia(B1)-Corea del Sud(B6)

08.30 TIRO CON L’ARCO Compound Qualificazione maschile e femminile

09.15 PALLANUOTO Italia(B2)-USA(B3)

11.00 PALLANUOTO Cina(B4)-Georgia(B5)

11.15 TIRO CON L’ARCO Compound Qualificazione maschile e femminile Shoot off

Venerdì 28 luglio

02.45 TIRO CON L’ARCO Compound Ventiquattresimi maschile e femminile

03.25 TIRO CON L’ARCO Compound Sedicesimi maschile e femminile

04.00 BASKET FEMMINILE Portogallo-Cina

04.00 BASKET FEMMINILE Argentina-Ungheria

04.00 BASKET FEMMINILE Romania-Brasile

04.00 BASKET FEMMINILE Cina Taipei-Repubblica Ceca

04.05 TIRO CON L’ARCO Compound Ottavi maschile e femminile

04.45 TIRO CON L’ARCO Compound Quarti maschile e femminile

05.35 TIRO CON L’ARCO Compound Ottavi a squadre maschile e femminile

06.05 TIRO CON L’ARCO Compound Quarti a squadre maschile e femminile

06.35 TIRO CON L’ARCO Compound Semifinali a squadre maschile e femminile

14.00 CERIMONIA D’APERTURA

Sabato 29 luglio

02.45 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Quarantottesimi maschile

03.00 JUDO -48kg D, -52kg D, -57kg D, -60kg U, -66kg U Eliminatorie

03.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m Donne Qualificazioni

03.00 TIRO A SEGNO Pistola automatica 25m Uomini Qualificazioni (Fase 1)

03.00 TAEKWONDO Poomsae individuale maschile e femminile Pool

03.00 WUSHU Nanquan maschile, Nandao femminile, Taijijian maschile

03.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Ventiquattresimi maschile e femminile

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile 1° turno

04.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Round 1

04.00 PALLANUOTO Singapore(A3)-Grecia(A1)

04.15 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Sedicesimi maschile e femminile

04.55 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Ottavi maschile e femminile

05.00 BASKET Finlandia-Azerbaigian

05.00 BASKET Romania-Mongolia

05.00 BASKET Giappone-Repubblica Ceca

05.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m Donne Qualificazioni

05.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m Donne Finale

05.35 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Quarti maschile e femminile

05.45 PALLANUOTO Ungheria(A4)-Germania(A5)

07.30 PALLANUOTO USA(B3)-Slovacchia(B1)

07.30 TAEKWONDO Poomsae individuale maschile e femminile Semifinali

07.45 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10m Donne Finale

08.00 GINNASTICA RITMICA All-Around individuale Primo gruppo (cerchio e palla)

08.40 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Dodicesimi a squadre miste

09.00 BASKET FEMMINILE Slovacchia-Cina Taipei

09.00 BASKET FEMMINILE Finlandia-Romania

09.00 BASKET Argentina-Sudafrica

09.00 BASKET USA-Polonia

09.00 WUSHU Changquan femminile, Changquan maschile, Taijiquan femminile

09.05 TIRO CON L’ARCO Ricurvo e Compound Ottavi a squadre miste

09.15 PALLANUOTO Corea del Sud(B6)-Georgia(B5)

09.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo e Compound Quarti a squadre miste

09.30 GINNASTICA RITMICA All-Around individuale Secondo gruppo (cerchio e palla)

09.55 TIRO CON L’ARCO Ricurvo e Compound Semifinali a squadre miste

10.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Round 2

10.00 JUDO -48kg D, -52kg D, -57kg D, -60kg U, -66kg U Finali

10.00 TAEKWONDO Poomsae individuale maschile e femminile Finali

11.00 PALLANUOTO Italia(B2)-Cina(B4)

11.15 GINNASTICA RITMICA All-Around a squadre (5 cerchi)

11.30 VOLLEY Portogallo—Polonia

11.30 VOLLEY Corea del Sud—Hong Kong

11.30 VOLLEY Repubblica Ceca—Iran

13.30 BASKET Lituania-Cina Taipei

13.30 BASKET Cina-Brasile

13.30 BASKET FEMMINILE Polonia–Portogallo

13.30 BASKET FEMMINILE Giappone–Argentina

14.00 VOLLEY Giappone—Cina

14.00 VOLLEY Argentina—India

14.00 VOLLEY Azerbaigian—Ucraina

14.00 VOLLEY Germania—Brasile

14.00 VOLLEY Italia—Cina Taipei

Domenica 30 luglio

03.00 JUDO -63kg D, -70kg D, -73kg U, -81kg U Eliminatorie

03.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppi A-D 1a giornata

03.00 TIRO A SEGNO Pistola automatica 25m Uomini Qualificazioni (Fase 2)

03.00 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Uomini Qualificazioni

03.00 TAEKWONDO Poomsae a squadre maschili e femminili e a coppie miste Pool

03.00 WUSHU Jianshu femminile, Nangun maschile, Nanquan femminile, Gunshu maschile, Taijijian femminile

03.30 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto a squadre femminile

03.56 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre femminile

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile 1° turno

04.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Round 3

04.00 PALLANUOTO Ungheria(A4)-Giappone(A2)

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Sudafrica(A1)-Australia(A6)

04.32 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto a squadre maschile

04.58 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre maschile

05.00 BASKET Romania-Argentina

05.00 BASKET Polonia-Repubblica Ceca

05.00 BASKET USA-Giappone

05.34 TIRO CON L’ARC0 Compound Finale 3° posto a squadre miste

05.45 PALLANUOTO Germania(A5)-Grecia(A1)

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Italia(A2)-Giappone(A3)

05.53 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre miste

07.30 TIRO A SEGNO Pistola automatica 25m Uomini Finale

07.30 TAEKWONDO Poomsae a squadre maschili e femminili e a coppie miste Semifinali

07.30 PALLANUOTO USA(B3)-Cina(B4)

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Cina(A4)-Singapore(A5)

08.00 GINNASTICA RITMICA All-Around individuale Primo gruppo (clavette e nastro)

08.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale 3° posto a squadre femminile

08.56 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre femminile

09.00 BASKET FEMMINILE Cina-Polonia

09.00 BASKET Brasile-Cina Taipei

09.00 BASKET FEMMINILE Brasile-Finlandia

09.00 BASKET FEMMINILE Ungheria-Giappone

09.00 WUSHU Qiangshu femminile, Taijiquan maschile, Daoshu maschile

09.15 PALLANUOTO Corea del Sud(B6)-Italia(B2)

09.30 GINNASTICA RITMICA All-Around individuale Secondo gruppo (clavette e nastro)

09.32 TIRO CON L’ARC0 Ricurvo Finale 3° posto a squadre maschile

09.58 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre maschile

10.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Round 4

10.00 JUDO -63kg D, -70kg D, -73kg U, -81kg U Finali

10.00 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Uomini Finale

10.00 TAEKWONDO Poomsae a squadre maschili e femminili e a coppie miste Finali

10.34 TIRO CON L’ARC0 Ricurvo Finale 3° posto a squadre miste

10.53 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre miste

11.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppi A-D 2a giornata

11.00 PALLANUOTO Georgia(B5)-Slovacchia(B1)

11.15 GINNASTICA RITMICA All-Around a squadre (3 nastri e 2 palle)

13.30 BASKET Cina-Lituania

13.30 BASKET FEMMINILE Repubblica Ceca-Slovacchia

13.30 BASKET Mongolia-Sudafrica

13.30 BASKET Corea del Sud-Finlandia

14.00 VOLLEY FEMMINILE Cina—Germania

14.00 VOLLEY FEMMINILE Polonia—Brasile

14.00 VOLLEY FEMMINILE India—Hong Kong

14.00 VOLLEY FEMMINILE Colombia—Repubblica Ceca

Lunedì 31 luglio

03.00 WUSHU Sanda 52 kg D, 60 kg U, 80 kg U ottavi di finale, 60 kg D, 52 kg U quarti di finale

03.00 JUDO -78kg D, +78kg D, -90kg U, -100kg U, +100kg U Eliminatorie

03.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppi A-D 3a giornata

03.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m Uomini Qualificazioni

03.00 TIRO A SEGNO Pistola sportiva 25m Donne Qualificazioni (Precisione)

03.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 63-68 kg U, 53-57 kg D, -54 kg U, -46 kg D Pool

03.30 TIRO CON L’ARCO Compound Semifinali femminili

03.54 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto femminile

04.00 TUFFI Preliminare 1m Donne

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile 2° turno

04.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Quarti di finale

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Giappone(A3)-Sudafrica(A1)

04.06 TIRO CON L’ARCO Compound Finale femminile

04.28 TIRO CON L’ARCO Compound Semifinali maschili

04.52 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto maschile

05.04 TIRO CON L’ARCO Compound Finale maschile

05.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m Uomini Finale

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Australia(A6)-Singapore(A5)

06.30 TENNISTAVOLO Singolare maschile e femminile Round 1 e 2

07.00 TUFFI Semifinali 1m Donne, 3m Uomini Syncro Finale, 10m Donne Syncro Finale

07.30 TAEKWONDO Kyorugi individuale 63-68 kg U, 53-57 kg D, -54 kg U, -46 kg D Semifinali

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Italia(A2)-Cina(A4)

08.00 GINNASTICA RITMICA Finali di specialità individuale e a squadre (6 finali)

08.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Semifinali femminili

08.54 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale 3° posto femminile

09.00 BASKET Giappone-Polonia

09.00 BASKET Argentina-Mongolia

09.00 BASKET Azerbaigian-Corea del Sud

09.00 VOLLEY Polonia-Hong Kong

09.00 VOLLEY Portogallo-Corea del Sud

09.06 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale femminile

09.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Semifinali maschili

09.54 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale 3° posto maschile

10.00 JUDO -78kg D, +78kg D, -90kg U, -100kg U, +100kg U Finali

10.06 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale maschile

11.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppo C 4a giornata

11.30 VOLLEY FEMMINILE Cina Taipei—Polonia

11.30 VOLLEY FEMMINILE Giappone—Colombia

11.30 VOLLEY Repubblica Ceca—Argentina

11.30 VOLLEY Giappone—Azerbaigian

11.30 VOLLEY Iran—India

12.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 63-68 kg U, 53-57 kg D, -54 kg U, -46 kg D Finali

13.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Semifinali

13.30 BASKET Repubblica Ceca-USA

13.30 BASKET Sudafrica-Romania

13.30 BASKET Lituania-Brasile

13.30 BASKET Cina Taipei-Cina

14.00 VOLLEY FEMMINILE Italia-India

14.00 VOLLEY FEMMINILE Argentina-Cina

14.00 VOLLEY Cina-Ucraina

14.00 VOLLEY Germania-Italia

14.00 VOLLEY Brasile-Cina Taipei

Martedì 1° agosto

03.00 WUSHU Sanda 70 kg U ottavi di finale, 52 kg D, 60 kg U quarti di finale, 60 kg D, 52 kg U semifinali

03.00 NUOTO Batterie (400m stile U, 50m farfalla D, 100m dorso U, 400m misti D, 100m rana U, 200m dorso D, 50m farfalla U, Staffetta 4x100m stile D, Staffetta 4x100m stile U)

03.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 54-58 kg U, 46-49 kg D, 74-80 kg U, 62-67 kg D Pool

03.00 JUDO Gare a squadre maschile e femminili Eliminatorie

03.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppo C 5a giornata

03.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m Uomini Qualificazioni

03.00 TIRO A SEGNO Pistola sportiva 25m Donne Qualificazioni (Celere)

03.00 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Donne Qualificazioni

03.00 ATLETICA 400m 1° turno donne

03.10 ATLETICA Lancio del peso Qualificazione donne

03.30 ATLETICA 400m 1° turno uomini

03.40 ATLETICA Salto in lungo Qualificazione donne

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile 2° turno, doppio misto 1° turno

04.00 TUFFI Preliminare 3m Uomini

04.00 TENNISTAVOLO Singolare maschile e femminile Round 3

04.00 PALLANUOTO Germania(A5)-Singapore(A3)

04.20 ATLETICA 100m 1° turno uomini

05.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m Uomini Finale

05.45 PALLANUOTO Grecia(A1)-Giappone(A2)

07.00 TIRO A SEGNO Pistola sportiva 25m Donne Finale

07.00 TUFFI 3m Uomini Semifinale, 1m Donne Finale

07.30 TAEKWONDO Kyorugi individuale 54-58 kg U, 46-49 kg D, 74-80 kg U, 62-67 kg D Semifinali

07.30 PALLANUOTO Italia(B2)-Georgia(B5)

08.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 1a sessione maschile

09.00 BASKET FEMMINILE 3A-3D(9°-12° posto)

09.00 BASKET FEMMINILE 3B-3C(9°-12° posto)

09.00 TENNISTAVOLO Squadre femminili, Finale

09.15 PALLANUOTO Slovacchia(B1)-Cina(B4)

10.00 JUDO Gare a squadre maschile e femminili Finali

10.30 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Donne Finale

11.00 BADMINTON Squadre miste Quarti di finale

11.00 PALLANUOTO USA(B3)-Corea del Sud(B6)

12.00 ATLETICA Lancio del peso Finale donne

12.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 54-58 kg U, 46-49 kg D, 74-80 kg U, 62-67 kg D Finali

12.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili, Finale

12.05 ATLETICA 400m ostacoli 1° turno donne

12.30 ATLETICA Salto triplo Qualificazione uomini

12.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 2a sessione maschile

12.30 NUOTO Semifinali (50m farfalla D, 100m dorso U, 100m rana U, 200m dorso D, 50m farfalla U) e Finali (400m stile U, 400m misti D, Staffetta 4x100m stile D, Staffetta 4x100m stile U)

12.45 ATLETICA 1500m 1° turno uomini

13.10 ATLETICA Salto in alto Qualificazione uomini

13.20 ATLETICA 100m 1° turno donne

13.30 BASKET FEMMINILE 2C-1D (Quarti di finale)

13.30 BASKET FEMMINILE 2A-1B (Quarti di finale)

13.30 BASKET FEMMINILE 1C-2D (Quarti di finale)

13.30 BASKET FEMMINILE 1A-2B (Quarti di finale)

13.40 ATLETICA Lancio del giavellotto Qualificazione A donne

14.00 VOLLEY FEMMINILE Repubblica Ceca—Giappone

14.00 VOLLEY FEMMINILE Hong Kong—Italia

14.00 VOLLEY FEMMINILE Germania—Argentina

14.00 VOLLEY FEMMINILE Brasile—Cina Taipei

14.10 ATLETICA 10000m Finale donne

14.50 ATLETICA Lancio del giavellotto Qualificazione B donne

15.00 ATLETICA 3000m siepi 1° turno uomini

Mercoledì 2 agosto

03.00 WUSHU Sanda 70 kg U, 80 kg U quarti di finale, 52 kg D, 60 kg U, 70 kg U, 80 kg U Semifinali

03.00 NUOTO Batterie (200m stile U, 100m rana D, 200m misti U, 100m stile D, 1500m stile Libero U, staffetta 4x100m misti mista)

03.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 68-74 kg U, 57-62 kg D, +87 kg U, +73 kg D Pool

03.00 BADMINTON Squadre miste Semifinali

03.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m a coppie miste Qualificazioni (Fase 1)

03.00 ATLETICA Decathlon 100m

03.15 ATLETICA Lancio del martello Qualificazione A uomini

03.30 SCHERMA Spada Donne Fase a gironi

03.30 ATLETICA 400m ostacoli 1° turno uomini

03.45 ATLETICA Decathlon Salto in lungo

04.00 TUFFI Preliminare Piattaforma Donne

04.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m a coppie miste Qualificazioni (Fase 2)

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile 3° turno, doppio misto 2° turno

04.00 TENNISTAVOLO Doppio maschile, femminile e misto Round 1, Singolare maschile e femminile Round 4

04.00 PALLANUOTO Grecia(A1)-Ungheria(A4)

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Giappone(A3)-Cina(A4)

04.10 ATLETICA 400m Semifinali donne

04.30 ATLETICA Lancio del martello Qualificazione B uomini

04.35 ATLETICA 400m Semifinali uomini

04.55 ATLETICA Decathlon Getto del peso

05.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m a coppie miste Finale

05.45 PALLANUOTO Giappone(A2)-Singapore(A3)

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Australia(A6)-Italia(A2)

05.50 SCHERMA Spada Donne Tabellone ad eliminazione diretta

07.00 SCHERMA Sciabola Uomini Fase a gironi

07.00 TUFFI Piattaforma Donne Semifinale, 3m Uomini Finale

07.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m a coppie miste Qualificazioni (Fase 1)

07.30 TAEKWONDO Kyorugi individuale 68-74 kg U, 57-62 kg D, +87 kg U, +73 kg D Semifinali

07.30 PALLANUOTO Slovacchia(B1)-Italia(B2)

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Singapore(A5)-Sudafrica(A1)

08.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m a coppie miste Qualificazioni (Fase 2)

08.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 3a sessione maschile

08.20 SCHERMA Sciabola Uomini Tabellone ad eliminazione diretta

09.00 BASKET 1A-2B (Quarti di finale)

09.00 BASKET 2A-1B (Quarti di finale)

09.00 BASKET 4C-3D (9°-15° posto)

09.00 TENNISTAVOLO Doppio maschile, femminile e misto Round 2

09.15 PALLANUOTO Cina(B4)-Corea del Sud(B6)

09.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m a coppie miste Finale

11.00 TENNISTAVOLO Doppio misto Round 3

11.00 PALLANUOTO Georgia(B5)-USA(B3)

11.30 BADMINTON Squadre miste Finale 3° posto

11.30 VOLLEY Argentina—Iran

11.30 VOLLEY Germania—Cina Taipei

11.30 VOLLEY Giappone—Ucraina

12.00 BADMINTON Squadre miste Finale

12.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 68-74 kg U, 57-62 kg D, +87 kg U, +73 kg D Finali

12.00 ATLETICA Decathlon Salto in alto

12.05 ATLETICA Salto in lungo Finale donne

12.10 ATLETICA 400m ostacoli Semifinali donne

12.30 NUOTO Semifinali (100m stile D, 100m rana D, 200m misti U, 200m stile U) e Finali (50m farfalla U, 100m dorso U, 50m farfalla D, 100m rana U, 200m dorso D, staffetta 4x100m misti mista)

12.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 4a sessione maschile

12.30 ATLETICA 100m Semifinali donne

12.50 ATLETICA Lancio del disco Finale uomini

12.55 ATLETICA 100m Semifinali uomini

13.15 ATLETICA 800m 1° turno donne

13.30 BASKET 1C-2D (Quarti di finale)

13.30 BASKET 2C-1D (Quarti di finale)

13.30 BASKET 3A-4B (9°-15° posto)

13.30 BASKET 4A-3B (9°-15° posto)

13.40 SCHERMA Spada Donne Finale

13.40 ATLETICA 10000m Finale uomini

13.45 ATLETICA Getto del peso Finale uomini

14.00 VOLLEY Italia—Brasile

14.00 VOLLEY Azerbaigian—Cina

14.00 VOLLEY Repubblica Ceca—India

14.00 VOLLEY Corea del Sud—Polonia

14.00 VOLLEY Portogallo—Hong Kong

14.05 SCHERMA Sciabola Uomini Finale

14.30 ATLETICA Decathlon 400m

15.00 ATLETICA 100m Finale donne

15.15 ATLETICA 100m Finale uomini

Giovedì 3 agosto

03.00 WUSHU Sanda 52 kg D, 60 kg D, 52 kg U, 60 kg U, 70 kg U, 80 kg U Finali*

03.00 NUOTO Batterie (200m farfalla U, 200m misti D, 200m rana U, 100m dorso D, 50m dorso U, 1500m stile D)

03.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 80-87 kg U, 67-73 kg D, 58-63 kg U, 49-53 kg D Pool

03.00 ATLETICA Decathlon 110m ostacoli

03.10 ATLETICA Salto con l’asta Qualificazione uomini

03.15 ATLETICA Salto triplo Qualificazione donne

03.30 SCHERMA Spada Uomini Fase a gironi

03.30 ATLETICA 100m ostacoli 1° turno

03.45 ATLETICA Decathlon Lancio del disco

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile quarti di finale, doppio misto ottavi di finale

04.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 1a sessione femminile

04.00 TENNISTAVOLO Doppio misto Semifinali, Doppio maschile e femminile Round 3, Singolare maschile e femminile Round 5

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Italia(A2)-Singapore(A5)

04.10 ATLETICA 200m 1° turno donne

05.07 ATLETICA 200m 1° turno uomini

05.20 ATLETICA Lancio del martello Qualificazione A donne

05.45 ATLETICA Decathlon Salto con l’asta

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Sudafrica(A1)-Cina(A4)

05.50 SCHERMA Spada Uomini Tabellone ad eliminazione diretta

06.25 ATLETICA Lancio del martello Qualificazione B donne

06.30 SCHERMA Fioretto Donne Fase a gironi

07.00 TUFFI Piattaforma Donne Finale, 3m Syncro Misto Finale, 10m Uomini Syncro Finale

07.30 TAEKWONDO Kyorugi individuale 80-87 kg U, 67-73 kg D, 58-63 kg U, 49-53 kg D Semifinali

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Giappone(A3)-Australia(A6)

07.50 SCHERMA Fioretto Donne Tabellone ad eliminazione diretta

09.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 2a sessione femminile

09.00 BASKET FEMMINILE WW17-WW18 (Semifinale)

09.00 BASKET WM26-3C (9°-12° posto)

09.00 BASKET LM26-LM28 (13°-15° posto)

09.00 BASKET FEMMINILE 3A-3B (9°-12° posto)

10.00 TENNISTAVOLO Doppio misto Finale, Doppio maschile e femminile Quarti di finale

11.30 VOLLEY FEMMINILE 1A – 2C

11.30 VOLLEY FEMMINILE 1C – 2A

12.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 80-87 kg U, 67-73 kg D, 58-63 kg U, 49-53 kg D Finali

12.00 ATLETICA 400m ostacoli Semifinali uomini

12.05 ATLETICA Decathlon Lancio del giavellotto

12.10 ATLETICA Salto in alto Finale uomini

12.25 ATLETICA 400m ostacoli Finale donne

12.30 ATLETICA Salto triplo Finale uomini

12.30 NUOTO Semifinali (200m farfalla U, 200m misti D, 200m rana U, 100m dorso D, 50m dorso U) e Finali (200m stile U, 100m rana D, 100m stile D, 200m misti U, 1500m stile Libero U)

12.40 ATLETICA 800m Finale donne

12.50 ATLETICA 400m Finale uomini

13.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 3a sessione femminile

13.05 ATLETICA 400m Finale donne

13.25 ATLETICA 3000m siepi Finale uomini

13.30 BASKET FEMMINILE WW15-WW16 (Semifinale)

13.30 BASKET FEMMINILE LS17-LS18 (5°-8° posto)

13.30 BASKET FEMMINILE 3D-3C (9°-12° posto)

13.30 BASKET FEMMINILE LS15-LS16 (5°-8° posto)

13.40 ATLETICA Lancio del giavellotto Finale donne

13.50 ATLETICA 5000m 1° turno donne

13.50 SCHERMA Spada Uomini Finale

14.00 VOLLEY FEMMINILE 1D – 2B

14.00 VOLLEY FEMMINILE 1B – 2D

14.00 VOLLEY FEMMINILE 3A – 3C

14.00 VOLLEY FEMMINILE 3B – 3D

14.15 SCHERMA Fioretto Donne Finale

14.50 ATLETICA Decathlon 1500m (prova Finale)

15.10 ATLETICA 1500m Finale uomini

Venerdì 4 agosto

03.00 NUOTO Batterie (200m rana D, 100m stile U, 100m farfalla D, 800m stile Libero U, staffetta 4x200m stile D)

03.00 TAEKWONDO Kyorugi a squadre maschili e femminili Pool

03.00 CANOTTAGGIO Tutte le specialità Batterie e preliminary race

03.00 ATLETICA Eptathlon 100m ostacoli

03.10 ATLETICA Lancio del giavellotto Qualificazione A uomini

03.25 ATLETICA 1500m 1° turno donne

03.30 SCHERMA Fioretto Uomini Fase a gironi

03.50 ATLETICA 800m 1° turno uomini

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio misto quarti di finale, doppio maschile e femminile semifinali

04.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – 1° e 2° turno

04.00 TUFFI Preliminare 1m Uomini

04.00 ATLETICA Eptathlon Salto in alto

04.00 TENNISTAVOLO Doppio maschile e femminile Semifinali, Singolare maschile e femminile Round 6

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Sudafrica(A1)-Italia(A2)

04.30 ATLETICA Lancio del giavellotto Qualificazione B uomini

04.40 ATLETICA 110m ostacoli 1° turno

05.30 PALLANUOTO 5A-6B, Incontro 9°-11° posto

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Cina(A4)-Australia(A6)

05.50 SCHERMA Fioretto Uomini Tabellone ad eliminazione diretta

07.00 SCHERMA Sciabola Donne Fase a gironi

07.00 TUFFI 1m Uomini Semifinale

07.00 TENNISTAVOLO Doppio maschile e femminile Finali*, Singolare maschile e femminile Quarti di finale

07.15 PALLANUOTO 1A-4B, Quarti di finale

07.30 TAEKWONDO Kyorugi a squadre maschili e femminili Semifinali

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Singapore(A5)-Giappone(A3)

08.20 SCHERMA Sciabola Donne Tabellone ad eliminazione diretta

08.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale individuale All-Around maschile

09.00 BASKET WM22-WM24 (Semifinale)

09.00 BASKET LM22-LM24 (5°-8° posto)

09.00 BASKET LM28-LM27 (13°-15° posto)

09.00 VOLLEY 1A – 2C

09.00 VOLLEY 2A – 1C

09.00 PALLANUOTO 2A-3B, Quarti di finale

09.15 TUFFI 3m Syncro Donne Finale

10.45 PALLANUOTO 3A-2B, Quarti di finale

11.00 TUFFI 10m Syncro Misto Finale

11.30 VOLLEY FEMMINILE WW13 – WW15

11.30 VOLLEY 2D – 1B

11.30 VOLLEY FEMMINILE LW13 – LW15

11.30 VOLLEY 3A – 4C

11.30 VOLLEY 4D – 3B

12.00 TAEKWONDO Kyorugi a squadre maschili e femminili Finali

12.00 ATLETICA Eptathlon Getto del peso

12.05 ATLETICA 100m ostacoli Semifinali

12.10 ATLETICA Salto con l’asta Finale donne

12.25 ATLETICA 200m Semifinali donne

12.30 PALLANUOTO 4A-1B, Quarti di finale

12.30 NUOTO Semifinali (100m stile U, 100m farfalla D, 200m rana D) e Finali (1500m stile D, 200m misti D, 100m dorso D, 200m rana U, 200m farfalla U, 50m dorso U, staffetta 4x200m stile D)

12.45 ATLETICA 200m Semifinali uomini

13.05 ATLETICA Lancio del martello Finale uomini

13.10 ATLETICA 400m ostacoli Finale uomini

13.20 ATLETICA 3000m siepi Finale donne

13.25 ATLETICA Salto in alto Qualificazione donne

13.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale individuale All-Around femminile

13.30 BASKET WM23-WM25 (Semifinale)

13.30 BASKET LM23-LM25 (5°-8° posto)

13.30 BASKET WM27-WM28 (9°-12° posto)

13.38 ATLETICA 5000m 1° turno uomini

13.40 SCHERMA Fioretto Uomini Finale

14.00 VOLLEY FEMMINILE WW14 – WW16

14.00 VOLLEY 2B – 1D

14.00 VOLLEY FEMMINILE LW14 – LW16

14.00 VOLLEY 4B – 3D

14.00 VOLLEY 4A – 3C

14.05 SCHERMA Sciabola Donne Finale

14.25 ATLETICA 100m ostacoli Finale

14.35 ATLETICA Eptathlon 200m

15.03 ATLETICA 200m Finale donne

15.10 ATLETICA 200m Finale uomini

Sabato 5 agosto

01.00 ATLETICA 20km Marcia Finale donne (classifica individuale e a squadre)

01.20 ATLETICA 20km Marcia Finale uomini (classifica individuale e a squadre)

03.00 NUOTO Batterie (200m dorso U, 200m stile D, 100m farfalla U, 50m dorso D, 50m rana U, 800m stile Libero D, staffetta 4x100m stile mista)

03.00 CANOTTAGGIO Tutte le specialità Ripescaggi e semifinali

03.00 ATLETICA Eptathlon Salto in lungo

03.30 SCHERMA Spada femminile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio misto semifinali, doppio maschile e femminile Finali

04.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – 2° e 3° turno

04.00 TUFFI Preliminare Trampolino 3m Donne

04.00 ATLETICA 800m Semifinali uomini

04.00 TENNISTAVOLO Singolare maschile e femminile Semifinali

04.20 ATLETICA Eptathlon Lancio del giavellotto A

04.25 ATLETICA Salto in lungo Qualificazione uomini

04.30 SCHERMA Sciabola maschile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta

04.30 ATLETICA Staffetta 4x100m 1° turno donne

05.00 ATLETICA Staffetta 4x100m 1° turno uomini

05.00 BASKET FEMMINILE LS21-LS22 (7°-8° posto)

05.00 BASKET FEMMINILE WW21-WW22 (5°-6° posto)

05.00 BASKET FEMMINILE 3C-3A (9°-12° posto)

05.00 BASKET FEMMINILE 3B-3D (9°-12° posto)

05.20 ATLETICA Eptathlon Lancio del giavellotto B

06.00 TENNISTAVOLO Singolare maschile e femminile Finali

07.00 TUFFI Trampolino 3m Donne Semifinale

07.00 GINNASTICA ARTISTICA Finali di specialità 1a sessione (5 finali)

09.00 BASKET FEMMINILE LS23-LS24 (3°-4° posto)

09.00 SCHERMA Spada femminile a squadre Finale 3° posto

09.00 VOLLEY WM28 – WM31

09.00 VOLLEY WM29 – WM32

09.15 TUFFI Trampolino 1m Uomini Finale

09.50 SCHERMA Sciabola maschile a squadre Finale 3° posto

11.00 SCHERMA Spada femminile a squadre Finale

11.30 VOLLEY WM25 – WM30

11.30 VOLLEY LM25 – LM30

11.30 VOLLEY FEMMINILE WW17 – WW18

11.30 VOLLEY FEMMINILE LW17 – LW18

11.30 VOLLEY LM28 – LM31

11.55 SCHERMA Sciabola maschile a squadre Finale

12.00 ATLETICA Lancio del martello Finale donne

12.05 ATLETICA Salto con l’asta Finale uomini

12.20 ATLETICA 110m ostacoli Semifinali

12.30 NUOTO Semifinali (200m stile D, 100m farfalla U, 50m dorso D, 200m dorso U, 50m rana U) e Finali (800m stile Libero U, 200m rana D, 100m stile U, 100m farfalla D, staffetta 4x100m stile mista)

12.30 ATLETICA Salto triplo Finale donne

12.50 ATLETICA Eptathlon 800m (prova Finale)

13.00 GINNASTICA ARTISTICA Finali di specialità 1a sessione (5 finali)

13.20 ATLETICA Staffetta 4x400m 1° turno uomini

13.30 BASKET FEMMINILE WW23-WW24 (Finale)

13.45 ATLETICA Lancio del disco Finale donne

14.00 ATLETICA Staffetta 4x400m 1° turno donne

14.00 VOLLEY WM27 – WM26

14.00 VOLLEY LM27 – LM26

14.00 VOLLEY FEMMINILE WW20 – WW22

14.00 VOLLEY FEMMINILE LW20 – LW22

14.00 VOLLEY LM29 – LM32

14.25 ATLETICA 5000m Finale donne

14.55 ATLETICA 110m ostacoli Finale

Domenica 6 agosto

01.00 ATLETICA Mezza Maratona Finale donne (classifica individuale e a squadre)

01.15 ATLETICA Mezza maratona Finale uomini (classifica individuale e a squadre)

03.00 NUOTO Batterie (50m rana D, 50m stile U, 200m farfalla D, 50m stile D, staffetta 4x200m stile U)

03.00 CANOTTAGGIO Tutte le specialità Finali (15 Finali)

03.00 PALLANUOTO L26-5B, Incontro 9°-11° posto

03.30 SCHERMA Spada maschile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio misto Finali

04.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – Quarti di finale

04.00 TUFFI Preliminare Piattaforma Uomini

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE 6A-5A, Finale 5°-6° posto

04.30 SCHERMA Fioretto femminile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta

04.45 PALLANUOTO L27-L29, Semifinali 5°-8° posto

05.00 BASKET WM29-WM32 (9°-10° posto)

05.00 BASKET LM27-LM26 (13°-15° posto)

05.00 BASKET WM33-WM34 (5°-6° posto)

06.30 PALLANUOTO L28-L30, Semifinali 5°-8° posto

07.00 TUFFI Piattaforma Uomini Semifinale

08.15 PALLANUOTO W27-W29, Semifinali

09.00 SCHERMA Spada maschile a squadre Finale 3° posto

09.00 BASKET LM35-LM36 (3°-4° posto)

09.00 BASKET LM33-LM34 (7°-8° posto)

09.00 BASKET LM29-LM32 (11°-12° posto)

09.00 VOLLEY LM36 – LM39

09.00 VOLLEY LM33 – LM34

09.00 VOLLEY WM37 – WM40

09.00 VOLLEY LM37 – LM40

09.15 TUFFI Trampolino 3m Donne Finale

10.00 SCHERMA Fioretto femminile a squadre Finale 3° posto

10.00 PALLANUOTO W28-W30, Semifinali

11.00 SCHERMA Spada maschile a squadre Finale

11.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – Semifinali

11.00 VOLLEY FEMMINILE LW19 – LW21 Finale 3°posto

11.30 VOLLEY WM36 – WM39

11.30 VOLLEY WM33 – WM34

12.00 ATLETICA Lancio del giavellotto Finale uomini

12.05 SCHERMA Fioretto femminile a squadre Finale

12.05 ATLETICA 800m Finale uomini

12.10 ATLETICA Salto in lungo Finale uomini

12.20 ATLETICA 1500m Finale donne

12.30 NUOTO Semifinali (50m rana D, 50m stile U, 200m farfalla D, 50m stile D) e Finali (800m stile Libero D, 100m farfalla U, 200m stile D, 50m dorso D, 200m dorso U, 50m rana U, staffetta 4x200m stile U)

12.30 ATLETICA Salto in alto Finale donne

12.50 ATLETICA Staffetta 4x100m Finale donne

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE 1A-4A, Semifinale

13.10 ATLETICA Staffetta 4x100m Finale uomini

13.30 BASKET WM35-WM36 (Finale)

13.40 ATLETICA 5000m Finale uomini

14.00 VOLLEY FEMMINILE WW21 – WW24 Finale

14.20 ATLETICA Staffetta 4x400m Finale donne

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE 2A-3A, Semifinale

14.40 ATLETICA Staffetta 4x400m Finale uomini

Lunedì 7 agosto

03.00 NUOTO Batterie (400m stile Libero D, 400m misto U, staffetta 4x100m misti D, staffeta 4x100m misti U)

03.30 SCHERMA Fioretto maschile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta

04.00 PALLANUOTO W26-W31, Incontro 9°-11° posto

05.00 SCHERMA Sciabola femminile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta

05.45 PALLANUOTO L32-L33, Finale 7°-8° posto

07.00 TUFFI Piattaforma Uomini Finale

07.30 PALLANUOTO W32-W33, Finale 5°-6° posto

09.00 SCHERMA Fioretto maschile a squadre Finale 3° posto

09.15 TUFFI Squadre miste Finale

10.00 SCHERMA Sciabola femminile a squadre Finale 3° posto

10.30 PALLANUOTO FEMMINILE L17-L18, Finale 3°-4° posto

11.00 SCHERMA Fioretto maschile a squadre Finale

11.00 VOLLEY LM35 – LM38 Finale 3°posto

12.00 SCHERMA Sciabola femminile a squadre Finale

12.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – Finali

12.30 NUOTO Finali (50m rana D, 50m stile U, 200m farfalla D, 50m stile D, 400m stile Libero D, 400m misto U, staffetta 4x100m misti D, staffeta 4x100m misti U)

12.30 PALLANUOTO FEMMINILE W17-W18, Finale

14.00 VOLLEY WM35 – WM38 Finale

Martedì 8 agosto

04.00 PALLANUOTO L34-L35, Finale 3°-4° posto

06.00 PALLANUOTO W34-W35, Finale

14.00 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2023: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU.tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: comunicato stampa Federnuoto