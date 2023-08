Pallanuoto, Universiadi 2023: Italia-Ungheria 13-11. Gli azzurri confermano la medaglia d’oro di Napoli 2019!

L’Italia conquista la medaglia d’oro nel torneo di pallanuoto maschile della 31ma edizione delle Universiadi Estive in corso a Chengdu, in Cina: gli azzurri di Daniele Bettini regolano in finale l’Ungheria per 13-11 in un ultimo atto dominato dalla selezione italiana, in vantaggio per 13-6 dopo tre quarti di gara. La medaglia di bronzo va alla Georgia, che nella finale di consolazione supera gli USA con un netto 12-7. L’Italia chiude il torneo con otto vittorie in altrettanti incontri e conferma l’oro conquistato a Napoli 2019.

Gli azzurri aprono il match con un break di 3-0, a cui subito i magiari rispondono restituendo il parziale. Nuovo allungo dell’Italia, che si riporta avanti di 3 reti sul 6-3 a fine primo quarto. Nella seconda frazione sono ancora gli azzurri a dilagare, allungando fino all’11-5 di metà gara. L’Italia nel terzo periodo tocca il massimo vantaggio arrivando a +7 sul 12-5 e sul 13-6, poi nell’ultimo quarto il tentativo disperato di rimonta dei magiari porta ad un parziale di 5-0 per l’Ungheria, che serve però soltanto a rendere meno severo il punteggio finale di 13-11.

TABELLINO

Ungheria-Italia 11-13

Ungheria: Mizsei, Kevi 2, Szeghalmi 3 (1 rig.), Baksa 3, Bobis, Agh, Dala, Aranyi, Nyiri 1, Ekler 2 (1 rig.), Sugar, Batizi, Danka. All.: Horvath.

Italia: Da Rold, Del Basso 1, Vitale 1, F. Faraglia 1, Panerai 1, Occhione, Guerrato 2, Lanfranco 2, Campopiano 1, Guidi 2, P. Faraglia, Podgornik 2, De Michelis. All.: Bettini.

Arbitri: Peila (USA) ed Achladiotis (Grecia).

Note: parziali 3-6, 2-5, 1-2, 5-0. Usciti per limite di falli Dala per l’Ungheria e Guerrato, Guidi e Podgornik per l’Italia. Superiorità numeriche: Ungheria 7/12 + 4 rigori (2 realizzati), Italia 6/10. De Michelis para un rigore a Ekler a 7’15” del primo tempo. Baksa fallisce manda fuori un rigore nel secondo tempo.

PALLANUOTO UNIVERSIADI 2023

Risultati finali

1° posto (martedì 8 ore 06.00)

Ungheria-Italia 11-13 (3-6, 2-5, 1-2, 5-0)

3° posto (martedì 8 ore 04.00)

USA-Georgia 7-12 (1-3, 0-3, 3-3, 3-3)

5° posto (lunedì 7 ore 07.30)

Grecia-Germania 12-10 (2-3, 3-1, 3-2, 4-4)

7° posto (lunedì 7 ore 05.45)

Cina-Giappone 9-7 (0-2, 4-1, 1-0, 4-4)

9° posto (lunedì 7 ore 04.00)

Corea del Sud-Slovacchia 10-11 (2-1, 2-3, 3-3, 3-4)

Foto: comunicato stampa CUSI