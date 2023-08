Medagliere Universiadi: l’Italia ha fatto meglio rispetto all’edizione casalinga di Napoli!

Si è chiusa oggi, nella data fortunata secondo la tradizione cinese, martedì 8 agosto (8/8), con la Cerimonia di Chiusura scattata alle ore 20.00 locali (8.00 PM), a Chengdu, in Cina, la 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023.

L’Italia ha collezionato 17 ori, 18 argenti e 21 bronzi, per complessivi 56 podi, chiudendo al quarto posto nel medagliere, mentre nell’ultima edizione andata in scena prima della pandemia, quella di Napoli 2019, aveva portato a casa 15 ori, 13 argenti e 16 bronzi, per 44 podi complessivi ed il sesto posto nel medagliere.

Dunque un’edizione migliore quella cinese rispetto a quella di casa? In termini assoluti sì, ma i dati vanno contestualizzati. Innanzitutto va sottolineato come in Cina siano stati assegnati 269 ori contro i 223 messi in palio a Napoli, con un incremento del 20.90%.

Le medaglie complessive consegnate in Cina sono state 879, contro le 710 messe in palio a Napoli. Se guardiamo i numeri dell’Italia, però, i podi hanno visto un incremento maggiore, pari al 27.27%, ma il mero numero di ori, invece, non è cresciuto tanto quanto il numero di titoli, dato che la maggiorazione è del 13.33%.

Oltretutto va sottolineato come in Cina fossero assenti, per i motivi ben noti, le delegazioni di Bielorussia e, soprattutto, Russia, con quest’ultima che a Napoli aveva fatto la voce grossa, chiudendo al secondo posto nel medagliere generale con 22 ori, ovvero il 10% dei titoli assegnati.

Va rammentato, inoltre, che a Chengdu non erano presenti le delegazioni di Canada, Messico e Gran Bretagna, mentre gli Stati Uniti sono arrivati con una selezione ampiamente rimaneggiata, dato che i migliori college statunitensi hanno declinato la partecipazione.

Dall’altro lato, però, va ricordato come l’Italia in Cina si sia recata con una delegazione di 186 atleti, con 95 uomini e 91 donne, mentre a Napoli, la compagine azzurra, in quanto padrona di casa, era stata molto più numerosa. con 303 atleti in gara.

Foto: comunicato stampa CUSI