Calendario Mondiali tiro a volo 2023 oggi: orari 24 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

L’ultima spiaggia per salvare una spedizione sottotono. Oggi, giovedì 24 agosto, si svolgeranno a Baku (Azerbaijan) le Finali della specialità del trap, uno dei piatti forti dei Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo, rassegna che fino a questo momento non ha dato i risultati sperati in chiave azzurra.

L’Italia si stringerà in particolar modo su una gara femminile che vede Jessica Rossi al comando dopo i primi 75 piattelli grazie a un percorso netto, con Silvana Stanco e Maria Lucia Palmitessa rispettivamente all’undicesimo e al sedicesimo posto (con 71/75 e 70/75), piazzamenti che hanno permesso alla compagine di posizionarsi in testa alla prova a squadre. Più in salita il percorso degli uomini, con Giovanni Pellielo, Daniele Resca e Massimo Fabbrizi alle prese con una prova molto equilibrata: i primi due si trovano al momento nel gruppone del terzo posto con 73/75 insieme ad altri undici concorrenti, mentre il terzo è nel mucchio della quarta posizione (72/75) con altri diciannove partecipanti.

La giornata si aprirà alle ore 6:00 italiane con gli ultimi cinquanta piattelli validi per decretare i finalisti e i vincitori delle prove a squadre. La Finale femminile andrà in scena alle ore 15:00, quella maschile è invece pianificata per le ore 16:15.

Ricordiamo che le due Finali saranno trasmesse dai canali social della ISSF (Facebook, YouTube, Livestream) oltre che su Olympic Channel. Di seguito il riepilogo.

MONDIALI TIRO A VOLO: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Trap maschile

Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Daniele Resca

Trap femminile

Jessica Rossi, Silvana Stanco e Maria Lucia Palmitessa

MONDIALI TIRO A VOLO: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI (GIOVEDI’ 24 AGOSTO)

Giovedì 24 agosto

06.00 Qualificazioni trap uomini (50 piattelli)

06.00 Qualificazioni trap donne (50 piattelli)

15.00 Finale trap donne

16.15 Finale trap uomini

MONDIALI TIRO A VOLO 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse