Calendario Mondiali ginnastica ritmica 2023 oggi: orari 25 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara

Oggi venerdì 25 agosto va in scena la terza giornata dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. A Valencia (Spagna) prosegue la rassegna iridata e in pedana scenderanno le squadre, impegnate nel concorso generale (unica gara presente anche alle Olimpiadi). Le ragazze si esibiranno nei due canonici esercizi: cinque cerchi e tre nastri/due clavette, al termine verrà assegnato il titolo all-around, conosceremo le tre squadre che saliranno sul podio e sapremo anche quali Nazioni staccheranno il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024.

In questa gara, infatti, verranno messi in palio cinque pass per i Giochi. Li conquisteranno le formazioni meglio piazzate a esclusione di Bulgaria, Israele e Spagna, già ammesse alla prossima rassegna iridata in virtù dei risultati ottenuti agli ultimi Mondiali. L’Italia punta ad arpionare il biglietto per la capitale francese, ma andrà anche all’assalto delle medaglie pesanti dopo la deludente prestazione dell’anno scorso.

Le Farfalle hanno incominciato la stagione in sordina, ma un mesetto fa hanno vinto l’ultima tappa di Coppa del Mondo e ora sono pronte a sognare in grande. Alessia Maurelli e compagne se la dovranno vedere con Bulgaria, Israele, Spagna ma anche Ucraina, Giappone, Brasile. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, ricordiamo anche le migliori otto formazioni per ciascun attrezzo accederanno alle Finali di Specialità previste domenica pomeriggio (prove non olimpiche).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, le italiane in gara oggi (venerdì 25 agosto) ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. Le qualificazioni non prevedono copertura tv/streaming, le Finali di Specialità saranno trasmesse integralmente in diretta streaming su Rai Play 3 e parzialmente in diretta tv su RaiSportHD, diretta live testuale su OA Sport per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Venerdì 25 agosto

16.00-19.36 Concorso generale a squadre

MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI: ITALIANE IN GARA OGGI

16.00-19.36 Concorso generale a squadre (Italia: Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Alessia Russo, Daniel Mogurean, Martina Centofanti, Laura Paris)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi