Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari 8 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ai Mondiali 2023 di ciclismo oggi, martedì 8 agosto, si assegneranno 3 titoli nelle prove su pista ed 1 in quelle su strada: a Glasgow, in Scozia, nel complesso saranno 4 gli ori in palio, a cui andranno aggiunti i titoli distribuiti nel paraciclismo su pista.

Su strada grande attesa per la staffetta a cronometro a squadre miste, prevista dalle 14.00: l’Italia scatterà alle ore 16.00. Su pista occhio alla madison maschile, con la coppia composta da Elia Viviani e Michele Scartezzini, ed alla corsa a punti femminile con Silvia Zanardi. A difendere i colori azzurri, infine, nelle qualificazioni e nell’eventuale finale del chilometro maschile, sarà Matteo Bianchi.

La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD (13.30-14.00 e 20.30-22.25), Rai 2 HD (14.00-17.30 e 18.15-20.30), Eurosport 1 HD (13.55-17.30 e 18.10-22.30) ed Eurosport 2 HD (13.25-16.30), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione iridata (ciclismo su pista e su strada).

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI

Martedì 8 agosto

13.30 CICLISMO SU PISTA – Ottavi velocità femminile (Nessuna italiana) – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.00 CICLISMO SU STRADA – Staffetta a cronometro a squadre miste (Italia – BETTIOL Alberto, CATTANEO Mattia, MORO Manlio, PATERNOSTER Letizia, PERSICO Silvia, VIGILIA Alessia) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.48 CICLISMO SU PISTA – Quarti velocità femminile (Nessuna italiana) – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai 2 HD, Rai Play

15.04 CICLISMO SU PISTA – Qualificazioni chilometro maschile (BIANCHI Matteo) – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai 2 HD, Rai Play

16.00 BMX FREESTYLE FLATLAND – Qualificazioni maschili élite (Nessun italiano) – Nessuna copertura tv / streaming

18.25 CICLISMO SU PISTA – Finali chilometro maschile (ev. BIANCHI Matteo) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

19.00 BMX FREESTYLE FLATLAND – Qualificazioni femminili élite (Nessuna italiana) – Nessuna copertura tv / streaming

19.04 CICLISMO SU PISTA – 1° round keirin maschile (Nessun italiano) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

19.42 CICLISMO SU PISTA – Finale corsa a punti femminile (ZANARDI Silvia) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.19 CICLISMO SU PISTA – Ripescaggio keirin maschile (Nessun italiano) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.44 CICLISMO SU PISTA – Finale madison maschile (Italia – VIVIANI Elia/SCARTEZZINI Michele) – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: 13.30-14.00 Rai Sport HD, 14.00-17.30 e 18.15-20.30 Rai 2 HD, 20.30-22.25 Rai Sport HD, 13.55-17.30 Eurosport 1 HD, 13.25-16.30 Eurosport 2 HD, 18.10-22.30 Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport (ciclismo su pista e su strada).

