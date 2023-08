Calendario Europei atletica U20 oggi: orari 8 agosto, programma, tv, streaming

Dopo un day-1 di assaggio in cui sono andate in scena solo batterie, turni di qualificazione e le prime prove dell’eptathlon, quest’oggi si comincia a fare davvero sul serio al Givat Ram Stadium di Gerusalemme con l’assegnazione di ben dieci titoli nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica leggera 2023.

L’Italia può sognare in grande e ha la possibilità di sbloccare subito il medagliere grazie a Mattia Furlani, favorito principale per la medaglia d’oro nella finale del salto in lungo dopo aver superato in scioltezza le qualificazioni volando oltre gli 8 metri al primo tentativo. Bel Paese che proverà a recitare un ruolo da protagonista anche nell’atto conclusivo del salto triplo femminile con Erika Saraceni e Greta Donato.

Qualche chance di salire sul podio anche per la campionessa italiana assoluta del peso Anna Musci, mentre Jacopo Capasso sarà un outsider nella finale dei 100 metri. Debuttano in questa edizione della rassegna continentale U20 alcuni big della spedizione tricolore come Edoardo Stronati nelle qualificazioni dell’alto, mentre correranno in semifinale gli ostacolisti Damiano Dentato e Oliver Mulas nei 110 hs e Celeste Polzonetti nei 100 hs.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata degli Europei Under 20 di atletica leggera 2023. L’evento sarà visibile in diretta streaming su allathletics.tv, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della sessione pomeridiana. Gli orari sono italiani (in Israele sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI UNDER 20 ATLETICA OGGI

Martedì 8 agosto

07.00 3000 siepi (maschile), batterie

07.00 Lancio del martello (maschile), batterie

07.30 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

07.35 400 ostacoli (femminile), batterie

07.40 Eptathlon, salto in lungo

08.15 400 ostacoli (maschile), batterie

09.05 400 metri (femminile), semifinali

09.25 Eptathlon, tiro del giavellotto

09.50 200 metri (femminile), batterie

10.10 Getto del peso (maschile), qualificazioni

10.15 200 metri (maschile), batterie

15.52 Lancio del martello (femminile), finale

15.55 110 ostacoli, semifinali

16.00 Salto in alto (maschile), qualificazioni

16.10 Salto in lungo (maschile), finale

16.25 100 ostacoli, semifinali

16.55 800 metri (femminile), batterie

17.20 800 metri (maschile), batterie

17.45 Eptathlon, 800 metri

18.05 Salto triplo (femminile), finale

18.12 Lancio del disco (maschile), finale

18.22 Getto del peso (femminile), finale

18.30 110 ostacoli, finale

18.45 100 ostacoli, finale

19.00 100 metri (femminile), finale

19.10 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI UNDER 20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: allathletics.tv

Diretta Live testuale: OA Sport a partire dalle ore 15.52.

Foto: Sergio Mateo/FIDAL