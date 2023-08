Ciclismo oggi, Mondiali 2023: orari cronometro staffetta mista, startlist, programma, tv, streaming

Si disputa oggi, martedì 8 agosto, la cronostaffetta a squadre mista valida per i Campionati del Mondo di ciclismo 2023. Sul percorso di Glasgow va in scena la quarta edizione di questa prova a squadre che nelle due occasioni precedenti ha regalato spettacolo e colpi di scena, prendendo lentamente il suo posto nel programma della rassegna iridata.

A tutti gli effetti una cronosquadre, in cui partiranno prima i tre componenti maschili del team nazionale, per poi dare il cambio e lasciare spazio alle tre donne per il finale. Nelle due edizioni precedenti i titoli sono stati assegnati ai Paesi Bassi nel 2019, poi alla Germania nel 2021 ed infine alla Svizzera lo scorso anno, che superò il sestetto azzurro per soli 2 secondi.

Quest’anno l’Italia si presenta con una formazione un po’ rimaneggiata in cui le assenze di Filippo Ganna, Vittoria Guazzini ed Elisa Longo Borghini potrebbero farsi sentire. I tre uomini al via saranno Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo e Manlio Moro mentre la componente femminile è composta da Letizia Paternoster, Silvia Persico ed Alessia Vigilia. Un sestetto che appare inferiore ai top team ma che può giocarsi le proprie chance per una medaglia.

Partenza della prova prevista alle ore 14.00, con l’Italia che prenderà il via alle ore 16.00. La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD ed Eurosport 1 mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale della manifestazione iridata.

Martedì 8 agosto

14.00 – Staffetta a cronometro a squadre miste (Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Manlio MoroLetizia Paternoster, Silvia Persico ed Alessia Vigilia)

