Calendario Universiadi 2023 oggi: orari 8 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

L’ultimo titolo verrà messo in palio nel Giorno 11 della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, martedì 8 agosto, saranno assegnate le medaglie nella pallanuoto maschile.

In questa tredicesima giornata di gare ci sarà comunque la presenza degli italiani in gara, con gli azzurri che sono sicuri di rimpinguare il medagliere, dovendo disputale la finale per l’oro nella pallanuoto maschile contro l’Ungheria.

Il match si giocherà alle 06.00 ora italiana e sarà preceduto dalla finale per il bronzo tra USA e Georgia alle ore 04.00 italiane. La Cerimonia di Chiusura si terrà alle ore 14.00 italiane. La diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su FISU.tv, eurosport.it, discovery+.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2023 OGGI

Martedì 8 agosto

04.00 PALLANUOTO L34-L35 (Finale 3°-4° posto) USA-Georgia

06.00 PALLANUOTO W34-W35 (Finale) Ungheria-Italia (Italia – DA ROLD Nicolò Giorgio Maria, DEL BASSO Mario, FARAGLIA Pietro, OCCHIONE Davide, GUIDI Mario, PODGORNIK Daniel, CAMPOPIANO Eduardo, DE MICHELIS Francesco, FARAGLIA Francesco, LANFRANCO Julien, GUERRATO Stefano, PANERAI Federico Neri, VITALE Alessandro)

14.00 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2023 OGGI: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU.tv, eurosport.it, discovery+.

Foto: comunicato stampa CUSI