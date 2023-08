Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari 5 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ai Mondiali 2023 di ciclismo domani, sabato 5 agosto, si assegneranno titoli nella mountain bike downhill, nelle prove su strada ed in quelle su pista: a Glasgow, in Scozia, nel complesso saranno 6 gli ori in palio, a cui andranno aggiunti i titoli distribuiti nel paraciclismo su pista.

Grande attesa per la finale dell’inseguimento a squadre maschile, prevista alle 20.07: l’Italia di Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro sfiderà per l’oro la Danimarca. Il quartetto danese ha fatto segnare il miglior crono, ma gli azzurri proveranno a battere Niklas Larsen, Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth e Rasmus Pedersen.

La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD (12.00-14.45 e 20.30-21.45), Rai 2 HD (14.45-20.30), Eurosport 1 HD (10.35-16.05 e 18.25-22.30) ed Eurosport 2 HD (13.20-18.05), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play 3 (11.00-12.00), Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione iridata (ciclismo su pista e su strada).

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI

Sabato 5 agosto

10.20 BMX FREESTYLE PARK – Qualificazioni maschili élite (BARBERO Alessandro) – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea donne junior (BULEGATO Alice, LA BELLA Eleonora, VENTURELLI Federica, PAVESI Marta, PIFFER Sara) – eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

11.58 CICLISMO SU PISTA – Qualificazioni velocità maschile (PREDOMO Mattia) – 11.00-12.00 Rai Play 3, poi Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

13.03 CICLISMO SU PISTA – Primo turno inseguimento a squadre femminile (Italia – BALSAMO Elisa, PATERNOSTER Letizia, FIDANZA Martina, GUAZZINI Vittoria) – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

13.30 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL – Finali donne élite (SCARSI Gloria, FARINA Eleonora, WIDMANN Veronika) – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

13.31 CICLISMO SU PISTA – Sedicesimi velocità maschile (ev. PREDOMO Mattia) – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea uomini junior (BESSEGA Andrea, CETTOLIN Filippo, SIERRA Juan David, GIAIMI Luca, GUALDI Simone) – eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

15.00 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL – Finali uomini élite (PALAZZARI Davide, REVELLI Loris) – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

15.08 CICLISMO SU PISTA – Ottavi velocità maschile (ev. PREDOMO Mattia) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

17.40 BMX FREESTYLE PARK – Qualificazioni femminili élite (Nessuna italiana iscritta) – Nessuna copertura tv / streaming

19.21 CICLISMO SU PISTA – Primo turno keirin femminile (VECE Miriam) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.07 CICLISMO SU PISTA – Finali inseguimento a squadre maschile (Finale per il bronzo Nuova Zelanda-Australia, a seguire finale per l’oro Danimarca-Italia) (Italia – GANNA Filippo, LAMON Francesco, MILAN Jonathan, MORO Manlio) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.43 CICLISMO SU PISTA – Ripescaggio keirin femminile (ev. VECE Miriam) – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

21.28 CICLISMO SU PISTA – Finali inseguimento a squadre femminile (Finale per il bronzo, a seguire finale per l’oro) (ev. finale per il bronzo Italia – BALSAMO Elisa, PATERNOSTER Letizia, FIDANZA Martina, GUAZZINI Vittoria) – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN



PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: 12.00-14.45 Rai Sport HD, 14.45-20.30 Rai 2 HD, 20.30-21.45 Rai Sport HD, 10.35-16.05 Eurosport 1 HD, 13.20-18.05 Eurosport 2 HD, 18.25-22.30 Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: 11.00-12.00 Rai Play 3, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport (ciclismo su pista e su strada).

Foto: LaPresse