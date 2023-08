LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Venturelli guida le speranze dell’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea juniores femminile dei Mondiali 2023 di ciclismo. Inizia quest’oggi la rassegna iridiata di ciclismo su strada a Glasgow, Scozia, con la prova in linea juniores femminile. Le cicliste affronteranno un percorso di 70 km, completando una decina di chilometri di “trasferimento” dall’inizio della corsa fino a Glasgow.

Una volta entrate nella cittadine scozzese il gruppo affronterà quattro volte un percorso di 14.3 km, con diversi sali e scendi ed una breve ma ripida salita. Il percorso sembra adattarsi bene alle ruote veloci, anche se non mancano le possibilità per portar via una selezione di atlete. L’arrivo è posto dopo una leggera discesa.

Sono 78 le cicliste presenti al via di questa gara. L’Italia in questa prova sarà rappresentata da 5 atlete: Marta Pavesi (Team Valcar), Sara Piffer (ASD Breganze Cicloclub96), Alice Bulegato (ASD Breganze Millenium), Eleonora La Bella (ASD Vo2 Team Pink) e Federica Venturelli (Team Valcar). Quest’ultima dovrebbe essere l’atleta di punta della nostra nazionale, visto il grandissimo stato di forma messo in mostra nei campionati italiani. La diciottenne azzurra ha infatti vinto la prova in linea e quella a cronometro, sia individuale che di squadra.

La prova in linea juniores femminile dei Mondiali di ciclismo su strada 2023 avrà inizio alle 11.00, ora italiana. L’evento sarà visibile sulla piattaforma streaming di Discovery Plus, mentre non è prevista la copertura televisiva. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea juniores femminile dei Mondiali di ciclismo su strada 2023, con aggiornamenti minuto dopo minuto a partire dalle 11.00: buon divertimento!

Foto: Federciclismo